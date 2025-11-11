Inter, Sabatini deciso: "Mi aspettavo Chivu fosse pronto. Ha salvato il Parma giocando a calcio"

Storico direttore sportivo della Serie A tra Roma, Lazio e Bologna tra le altre, Walter Sabatini ha rilasciato delle dichiarazioni nel corso del programma streaming 'Viva El Futbol' con Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano. In primis soffermandosi sull'impatto avuto da Cristian Chivu sulla panchina dell'Inter: "Mi aspettavo che fosse pronto. Grazie a un contatto in comune ci siamo sentiti spesso, quando ha allenato il Parma nella scorsa stagione. Lui lì ha salvato la squadra giocando a calcio", ha riconosciuto il dirigente.

"Solo chi non ha visto quelle partite si aspettava che Chivu non fosse pronto. Ha trasferito la sua personalità all'Inter immediatamente, come mi aspettavo", ha sottolineato con tono fermo. In seconda battuta, poi, Sabatini ha parlato delle potenzialità del Bologna dopo essere rimasto impressionato dal trionfo sul Napoli (2-0): "Pensate cosa dico, a Bologna diranno: 'Che ca**o, porti male'. Però il Bologna può vincere il campionato. Rivedendo la partita contro il Napoli, ho visto entrare in campo Dominguez: è un dribblomane fortissimo", gli elogi riferiti a Benjamin, il 22enne rossoblù.

"Formidabile, un dribblomane piantato in terra, non è un giocatore frivolo ma incisivo, rimane sempre in piedi", ha constatato il dirigente. "Entra in campo, che era in panchina frustrato perché non stava giocando, e l'anno scorso era l'idolo della città... quest'anno non gioca mai, stranamente. Comunque attraversa tutto il campo, di corsa per andare ad abbracciare il gruppo per il gol di Lucumi", fa notare l'ex direttore della Salernitana.