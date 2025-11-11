Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esonero

Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esoneroTUTTO mercato WEB
Tommaso Maschio
Oggi alle 14:19Serie B
Tommaso Maschio

Non è un momento facile per Vincenzo Vivarini. Dopo l’epopea alla guida del Catanzaro fra Serie C, dove subentro a dicembre del 2021 e mise le basi per la promozione dell’anno successivo, e Serie B, dove raggiunse il quinto posto nella stagione regolare e la semifinale play off, contraddistinta da un gioco propositivo e divertente, infatti l’esperto tecnico non ha saputo ripetersi finendo per essere esonerato dopo una decina di gare sia nell’anno passato sia in questo.

Con il Frosinone infatti la sua avventura è durata appena dieci giornate con una sola vittoria e ben sei sconfitte e numeri (sei gol fatti e 19 subiti) che lo inchiodarono e spinsero il club ciociaro, che se l’era aggiudicato battendo una folta concorrenza, ad esonerarlo per poi affidarsi prima alla soluzione interna rappresentata da Leandro Greco e poi a Paolo Bianco chiudendo una stagione difficile al 15° posto grazie al caso Brescia che riscrisse la classifica del campionato permettendo alla Sampdoria di giocare – proprio al posto dei giallazzurro – il play out contro la Salernitana.

Quest’anno l’esperienza è durata qualche gara in più, 12 di campionato e due di Coppa Italia, ma con il medesimo andamento: in campionato è arrivata infatti una sola vittoria e altre sei sconfitte con l’attacco che è andato meglio (15 le reti all’attivo), ma la difesa ha mostrato ancora più crepe che in passato (25 i gol al passivo).

Se a Catanzaro la media punti in Serie B fu di 1,58 a partita, negli ultimi due anni si è ridotta a meno della metà: 0,60 a Frosinone e 0,67 a Pescara. Numeri freddi che però rendono bene l'idea di come Vivarini lasciata la piazza calabrese non sia riuscito a ricreare quello spirito che l'aveva riportato alla ribalta sulla panchina giallorossa.

Articoli correlati
Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo
Si cambia anche a Pescara. Dopo il ko contro il Monza, esonerato mister Vivarini... Si cambia anche a Pescara. Dopo il ko contro il Monza, esonerato mister Vivarini
Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il... Pescara, a Vivarini è stato comunicato l'esonero. Si attende in giornata anche il comunicato
Altre notizie Serie B
Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per... Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara Focus TMWPanchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Spezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi" TMWSpezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi"
Avellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non... TMWAvellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non è pensiero mio"
Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un... Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esonero
Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"... TMWJuve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"
Sudtirol, si ferma Italeng: lesione muscolare al soleo sinistro per l'attaccante... Sudtirol, si ferma Italeng: lesione muscolare al soleo sinistro per l'attaccante
Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo Pescara, Vivarini e il tabù Catanzaro: un altro esonero prima di affrontarlo
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Vieri sul rimpianto Mondiale 2006: "Ci ho pensato per 15 anni, tutti i giorni. Adesso basta"
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.1 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.2 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.3 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.4 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.5 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.6 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
Immagine top news n.7 Elkann: "Spalletti deve portare vittorie". Intanto il tecnico lavora ad una nuova Juventus
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"
Immagine news Serie A n.2 Cugini: "Anche lo scorso anno il Napoli non giocava un grande calcio, ma..."
Immagine news Serie C n.3 Breda: "Salernitana non più in vetta? Meglio adesso che a marzo. Ora c'è tempo"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Palladino all'Atalanta, dopo aver valutato un ritorno a Firenze. La ricostruzione
Immagine news Serie A n.2 Pessina come Buffon e Scuffet: i numeri del debutto da sogno con il Bologna
Immagine news Serie A n.3 Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"
Immagine news Serie A n.4 Come giocherà l'Atalanta di Palladino? Due moduli e una certezza anti-integralista
Immagine news Serie A n.5 San Siro risponde alla chiamata azzurra: oltre 56 mila biglietti staccati per Italia-Norvegia
Immagine news Serie A n.6 Atalanta a Palladino. La grande occasione alla Dea dopo 126 panchine fra Monza e Fiorentina
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non è pensiero mio"
Immagine news Serie B n.5 Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esonero
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in fondo"
Immagine news Serie C n.2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
Immagine news Serie C n.3 Livorno, arriva l'esonero per Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria
Immagine news Serie C n.4 Trapani, Antonini: "Il Libero Consorzio mi ceda lo stadio". Ed è pronto alla battaglia legale
Immagine news Serie C n.5 Ribaltone in casa Benevento, esonerato Auteri. Squadra affidata a mister Floro Flores
Immagine news Serie C n.6 Ribaltone a Benevento: esonerato Auteri, ecco Floro Flores
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?