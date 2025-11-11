TMW Avellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non è pensiero mio"

"È stata una bella annata, lo scorso anno abbiamo fatto molto bene anche a livello di gruppo, riportando anche l'Avellino in Serie B: siamo felici di quanto fatto, del traguardo raggiunto, ma fa parte del passato. Anche se il premio di stasera mi inorgoglisce": così, nella serata di ieri, dopo la premiazione nel corso della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, l'attaccante dell'Avellino Facundo Lescano.

Che ha parlato alla luce di una stagione, la scorsa, che lo ha visto siglare ben 20 reti, molte delle quali proprio con i biancoverdi: "Sono arrivato a fine gennaio in una squadra forte, ulteriormente rafforzata proprio dopo il mercato, e adesso guardiamo al campionato cadetto. Son partito dall'inizio, poi il mister ha fatto altre scelte che siamo tanti attaccanti forti, ma dopo il gol di Padova ho giocato, quando un attaccante è in fiducia rende meglio e si sa: io sono sempre a disposizione, voglio dare il mio contributo quando sono chiamato in causa, perché vogliamo intanto centrare la salvezza".

Di certo, la gara di Cesena non ha aiutato: "Contro il Cesena è stata una gara strana, loro hanno trovato il gol con Ciervo deviato sotto al sette, poi il rigore chiamato al VAR... e andando all'intervallo sotto di due reti si è complicato il tutto".

Nota poi al mercato: "Quando lo scorso anno ero a Trapani c'è stato l'interesse della Salernitana, palesato anche in estate, ma io ho scelto di rimanere in Irpinia. Se Faggiano mi chiamasse a gennaio? Ognuno fa il proprio lavoro, io a questo non penso. Penso solo a fare bene quando sono chiamato in causa".