TMW Radio Cugini: "Anche lo scorso anno il Napoli non giocava un grande calcio, ma..."

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport Mimmo Cugini è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso della trasmissione Maracanà.

Palladino può rilanciare l'Atalanta?

"Il flop di Juric intanto era parecchio annunciato. Palladino ha un altro stile anche nel presentarsi, più elegante e meno irruento. Fra i tanti eredita i problemi di Lookman e il futuro della squadra dipende anche da lui. Se riuscirà a riportarlo concentrato solo sul giocare a calcio può diventare un nuovo acquisto. prima di accettare comunque so che gli è arrivata una telefonata anche da Napoli".

Il Napoli invece traballa, anche se l'anno scorso a questo punto aveva solo tre punti in più. Che ne pensi?

"Ci sono in realtà delle grosse differenze tra l'anno scorso e quest'anno. È vero che la passata stagione il Napoli non ha mai giocato un grande calcio, ma a livello di intensità e di voglia di vincere era diverso. In più le quattro partite di Champions di quest'anno sono una macchia nera indelebile, perché al netto delle spese non sono accettabili i risultati che si sono visti. Con il Bologna poi è imperdonabile che non sia arrivato neanche un tiro in porta contro una squadra che aveva giocato quarantotto d'ore dopo in Europa. L'organico di ora è più forte rispetto a quella dell'anno scorso, ma in questo momento i nuovi non sono stati inseriti".