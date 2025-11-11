Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in fondo"

“Secondo me domenica abbiamo fatto una grande prestazione, ma niente è andato per il verso giusto, non possiamo che cercare di fare ancora meglio, testa bassa e continuando a lavorare bene come stiamo facendo, sono sicuro che i punti e le vittorie arriveranno”. Il centrocampista della Triestina Kristofer Jonsson ha parlato così nel corso della trasmissione ‘Caffè dello sport’ in onda su Telequattro tornando sulla sconfitta contro la Pro Vercelli nell’ultima giornata.

Spazio poi alla sua posizione in campo: “Quest’anno sono tornato a ricoprire la posizione che preferisco giocando in mezzo al campo, ma se il mister mi chiede di giocare terzino o in qualsiasi altra posizione, non posso che mettermi a disposizione sua e della squadra. - prosegue l’islandese come riporta Trivenetogoal.it - Chiaramente come ruolo naturale mi trovo meglio però a centrocampo, cerco di fare le cose che so fare, trovando gli spazi per servire la mezzala, il trequartista o l’attaccante, per andare a fare male agli avversari”.

Jonsson si dice ottimista sulla risalita della squadra, appesantita da una penalizzazione, e sulle possibilità di salvarsi: “Siamo una squadra forte e possiamo fare bene, ma evidentemente dobbiamo fare ancora di più per muovere con decisione la classifica. Abbiamo iniziato in ritardo e questo ha reso le cose più difficili, ma le nostre prestazioni sono in crescendo nonostante i risultati degli ultimi tempi. Il cammino sarà durissimo, ma ci crediamo e ci crederemo fino in fondo. - conclude il calciatore - Conquistare la salvezza sarebbe a tutti gli effetti un'impresa mai vista nel mondo del calcio e rappresenta per noi una grande motivazione".