Atalanta a Palladino: sa come far segnare le punte, l'esempio Kean per Krstovic e Scamacca

Tutto nell'arco di un paio di giorni: ieri è arrivata la notizia dell'esonero di Ivan Juric da parte dell'Atalanta, oggi invece ecco la comunicazione del nuovo allenatore Raffaele Palladino, che dovrà risollevare una squadra attualmente al 13° posto in classifica, con 13 punti raccolti in 11 giornate. Tutto troppo poco, per chi viene da quel decennio di grandi fortune che è l'Era Gasperini.

Tra le questioni sulle quali è chiamato a mettere mano Palladino, c'è anche la sterilità espressa dai propri centravanti. Le punte dell'Atalanta, messe insieme, hanno infatti segnato appena 3 gol sui 16 messi a referto dalla squadra tra Serie A e Champions League. E, dato forse ancor più preoccupante, sono andati in gol in soltanto due partite: Scamacca ha segnato alla 1^ giornata di Serie A e da allora ha dovuto convivere con i consueti problemini fisici, Krstovic ha marcato una doppietta al Torino nell'ultima vittoria in campionato della Dea. Tutto troppo poco.

Per Scamacca e Krstovic però potrebbe rivelarsi una buona notizia proprio l'approdo di Palladino in panchina. Sì, perché lo scorso anno a Firenze ha dimostrato di sapere come si fa a far segnare un bomber inceppato, chiedere a Moise Kean per avere referenze. Passato da 0 gol a 25 nell'arco di appena una stagione, l'esempio del centravanti viola può essere uno stimolo per le due prime punte atalantine.