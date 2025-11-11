TMW Catania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"

A margine della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, è intervenuto il centrocampista del Catania Andrea Corbari, che però, essendo il premio relativo alla passata stagione, ha ripercorso quanto fatto non in Sicilia ma in Liguria.

"Lo scorso anno con la Virtus Entella ho vissuto un anno fantastico - dice il giocatore -, si era creato un gruppo che è andato oltre tutto, un ambiente unico che ha regalato un obiettivo grande. In una chiamata in B ci speravo, ma nel calcio, come ben sappiamo ci sono tante dinamiche: non ho mai affrontato il torneo cadetto, mi sarebbe piaciuto, ma è arrivato un tipo di chiamata diverso, da una piazza diversa rispetto a Chiavari e son felice di questo. Anche del percorso che stiamo facendo, sono mentalizzato".

Una nota va poi al raggruppamento dove sono inseriti i rossazzurri: "Il nostro è un girone di fuoco, non ci siamo solo noi con Salernitana e Benevento, ma anche il Cosenza che sta risalendo, oltre a tante piazze che hanno la cultura della vittoria. Ma noi siamo li, ce la giochiamo, e vincendo contro Benevento e Salernitana abbiamo dato un grande segnale di forza: ci giocheremo le nostre carte fino in fondo, la vittoria del campionato è il nostro obiettivo, inutile nascondersi".

Conclude quindi: "Quando si creano queste squadre, motivate e con obiettivi, non conta nulla il personale, ma solo il gruppo. Si accettano le decisioni del mister, e così siamo già a metà dell'opera".