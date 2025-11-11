Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW Radio

Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"

Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:45Altre Notizie
TMWRadio Redazione
Maracanã
Ascolta il podcast
TMW Radio / Maracanã
00:00
/
00:00

Ospite di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato il giornalista Stefano Mattei.

Scudetto, sarà duello tra Roma, Inter e quale altra squadra?
"E' un campionato in cerca d'autore. Si continuano ad alternare le squadre e manca identità lì davanti. Sono già cambiate 4 panchine, di cui ben 3 di squadre che dovevano lottare per lo Scudetto. Ed è un'anomalia. Potrei dire il Milan ma non ha un centravanti, il Napoli abbiamo visto che difficoltà ha. La Juve potrebbe migliorare con Spalletti, ma non so quanto".

Roma sottovalutata nella corsa al titolo?
"Ha la miglior difesa del campionato ma bisogna anche riconoscere che la Roma ha avuto avversarie che si sono mangiate gol e Svilar ha fatto dei miracoli".

Lazio, come commenta la situazione Sarri-arbitri e la risposta del club?
"Sarri ha fatto una premessa nel suo intervento, dicendo che l'arbitro non ha inciso a San Siro. Ha fatto un giudizio generale su questa generazione di arbitri. Però mi ricordo di allenatori che hanno detto cose molto più dure. La società è all'angolo, perché Sarri continua a lanciare bordate sul mercato e ha fatto un comunicato quasi contro il suo allenatore, surreale, cosa che non ricordo in altre squadre. Dicono sia stato fatto per evitare un deferimento, ma non è così. Forse il presidente Lotito, messo fuori dalla porta, spera di rientrare in Lega. E poi i tifosi della Lazio si aspettavano un comunicato per spiegare dove si andrà a gennaio sul mercato".

Articoli correlati
Mattei: "Pioli, esonero inevitabile. Il ritorno di Palladino sarebbe l’opzione migliore"... Mattei: "Pioli, esonero inevitabile. Il ritorno di Palladino sarebbe l’opzione migliore"
Mattei: "Juve, Vlahovic il bomber titolare. Milan, a gennaio serve una punta" Mattei: "Juve, Vlahovic il bomber titolare. Milan, a gennaio serve una punta"
Stefano Mattei: "Inter, le prossime tre sfide diranno tanto del suo valore" Stefano Mattei: "Inter, le prossime tre sfide diranno tanto del suo valore"
Altre notizie Altre Notizie
Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta" TMW RadioBraglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"
Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"... TMW RadioMattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"
Assocalciatori in lutto: è scomparso l'avvocato Porretto, tra i primi fiduciari dell'AIC... Assocalciatori in lutto: è scomparso l'avvocato Porretto, tra i primi fiduciari dell'AIC
Fiorentina, Stefano Fiorini: "Va rimesso al centro del sistema l'allenamento" Fiorentina, Stefano Fiorini: "Va rimesso al centro del sistema l'allenamento"
Rifiuti illeciti sotto il campo di allenamento del Como calcio: società parte lesa... Rifiuti illeciti sotto il campo di allenamento del Como calcio: società parte lesa
Drammatico incidente con la Ferrari, grave cestista Matteo Bettanti Drammatico incidente con la Ferrari, grave cestista Matteo Bettanti
Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..." Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
Oggi in TV, torna la Champions femminile: dove vedere Roma-Valerenga Oggi in TV, torna la Champions femminile: dove vedere Roma-Valerenga
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Maracanã 13:05Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:00TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.1 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.2 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.3 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.4 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.5 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.6 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
Immagine top news n.7 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"
Immagine news Altre Notizie n.2 Mattei: "Lazio, comunicato surreale. Non era per evitare il deferimento di Sarri"
Immagine news Serie A n.3 Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'agente di Lucumi: "Questa è la sua miglior versione. Rinnovo? Decidiamo con calma"
Immagine news Serie A n.2 Rocchi a Open VAR: "Napoli-Bologna, l'atteggiamento di Hojlund non va bene: era rosso"
Immagine news Serie A n.3 Un Myrto per il Cagliari? Il club sardo segue l'attaccante albanese Uzuni, dell'Austin FC
Immagine news Serie A n.4 Lo Monaco: "Il lavoro fisico non ha mai ucciso nessuno, Conte fatica a trovare soluzioni"
Immagine news Serie A n.5 Palladino ha una sosta per incidere subito. Ma avrà un'Atalanta dimezzata dalle Nazionali
Immagine news Serie A n.6 Tegola Skorupski per il Bologna: l'infortunio del portiere è serio, almeno 45 giorni di stop
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.2 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Immagine news Serie B n.3 Spezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi"
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Lescano: "Sì, in estate la Salernitana mi ha cercato. Ma il mercato non è pensiero mio"
Immagine news Serie B n.5 Dopo Catanzaro il diluvio, Vivarini si è perso lontano dalla Calabria. E arriva un altro esonero
Immagine news Serie B n.6 Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Immagine news Serie C n.2 Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Immagine news Serie C n.3 Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Immagine news Serie C n.4 Ascoli, Passeri: "Settimana in chiaro scuro, ma il tempo ci darà ragione. Non ho dubbi"
Immagine news Serie C n.5 Catania, Corbari: "Vogliamo la B. Prove di forza le vittorie con Salernitana e Benevento"
Immagine news Serie C n.6 Triestina, Jonsson: "Salvezza sarebbe un'impresa mai vista. Ci crederemo fino in fondo"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?