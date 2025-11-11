Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno, ha squalificato sei giocatori tutti per un turno. Si tratta di Rachid Kouda (Spezia), Silvio Merkaj (SudTirol), Bohdan Popov (Empoli), Filippo Ranocchia (Palermo) tutti espulsi nell’ultima giornata a cui si aggiungono Keita Balde (Monza) e Liam Henderson (Sampdoria) che hanno raggiunto la somma di ammonizioni necessaria a far scattare la squalifica.
Per quanto riguarda i dirigenti una giornata di squalifica per Pasquale Foggia del Pescara, con anche un’ammenda da 5mila euro, Roberto Gemmi e Fabrizio Corsi (5mila euro di multa anche per lui) dell’Empoli e Matteo Lovisa della Juve Stabia.
Solo due infine i club multati dal Giudice:
Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. PADOVA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco tre petardi e numerose bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. EMPOLI a titolo di responsabilità diretta per il comportamento del proprio Presidente durante l'intervallo della gara.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.