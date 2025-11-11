Spezia, Soleri: "A fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi"
Nel corso della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, come miglior gol della passata stagione di Serie B, è stato premiato l'attaccante dello Spezia Edoardo Soleri, che ha poi parlato anche di quello che è il momento attuale della formazione bianconera.
La classifica, quest'anno, non sta sorridendo, e il club ha optato anche per un cambio in panchina: "Spero si ritorni presto a fare una stagione importante, lo scorso anno l'abbiamo fatta: non siamo partiti benissimo, e dispiace sempre quando un tecnico viene esonerato. Però c'è voglia di iniziare il nuovo percorso con mister Donadoni per invertire questo trend stagionale, Spezia e lo Spezia si meritano un altro campionato. Dobbiamo cercare di risalire la china senza però guardare troppo oltre, pensiamo a fare di gara in gara: a fine anno vorremmo rendere orgogliosi di noi i nostri tifosi".
Una nota va al suo personale: "Le prime gare sono state difficili per me dopo un anno fermo, ero infortunato di lungo corso, ma spero adesso di riuscire ad aiutare il più possibile la squadra".
