Palladino all'Atalanta, dopo aver valutato un ritorno a Firenze. La ricostruzione

L'Atalanta ha rotto gli indugi e, dopo il pesante ko interno per 3-0 contro il Sassuolo di domenica all'ora di pranzo, ha deciso di esonerare Ivan Juric e di nominare al suo posto Raffaele Palladino quale nuova guida tecnica per la Dea.

Reduce dalla stagione alla Fiorentina, Palladino ha come miglior risultato in campionato il 6° posto al quale ha condotto la squadra viola nella passata stagione. Un piazzamento che, per esempio, Juric non ha mai raggiunto in carriera e che la stessa Fiorentina non otteneva da oltre un decennio. Tra l'altro, ricostruendo gli avvenimenti delle ultime settimane, sarebbe stato possibile pure rivederlo in viola.

Il Palladino 2.0 alla Fiorentina non è stata solo una speculazione giornalistica nelle ore frenetiche del post-esonero di Pioli, ma qualcosa di più concreto e tangibile. Chi frequenta con continuità gli ambienti dello spogliatoio viola giura infatti che fosse il nome preferito da buona parte del gruppo squadra che aveva lasciato solo qualche settimana prima, a causa di profonde incomprensioni e divisioni interne con Pradè, nel frattempo dimessosi pure lui. Proprio l'assenza del ds e la richiesta espressa dal suo ex gruppo hanno spinto la Fiorentina a valutarne seriamente la candidatura e lo stesso Palladino ad aprire alla soluzione (seppur con qualche richiesta molto specifica) salvo poi vedere la società toscana virare su un profilo meno divisivo per la piazza come Vanoli. Poco male, per Palladino, perché qualche giorno dopo per lui è arrivata la chiamata dell'Atalanta, che darà quindi vita a un matrimonio professionale al quale qualcuno pensa già dall'estate.