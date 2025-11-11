TMW San Siro risponde alla chiamata azzurra: oltre 56 mila biglietti staccati per Italia-Norvegia

Sono 56mila, alla data attuale, i biglietti emessi per la gara che domenica sera vedrà la Nazionale di Gennaro Gattuso impegnata a San Siro con la Norvegia.

Come sempre, in attesa di chiudere ufficialmente la biglietteria, lo stadio Meazza risponde presente alla chiamata azzurra, in una serata potenzialmente decisiva.

A livello aritmetico la selezione azzurra è ancora in corsa per la qualificazione diretta ai Mondiali 2026. Di fatto, però, passerà tutto da giovedì sera, quando l’Italia sfiderà la Moldavia e la Norvegia ospiterà l’Estonia. Un successo azzurro a Chisinau e un contestuale passo falso di Haaland e compagni con la formazione baltica - basterebbe un pareggio - renderebbero l’incrocio di San Siro una sorta di spareggio anticipato per il passaggio diretto. Se invece, come probabile, la Norvegia dovesse battere l’Estonia, a quel punto, anche in caso di vittoria al Meazza, all’Italia servirebbe una duplice goleada ai limiti del miracoloso, sto che deciderebbe la differenza reti. A oggi recita: +10 Italia e +26 Norvegia.