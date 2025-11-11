TMW Radio Montervino: "Da Conte non posso aspettarmi che non entri nella testa dei giocatori"

L'ex calciatore Francesco Montervino è stato ospite della trasmissione Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Quanto stanno incidendo Chivu e Gasperini nei cammini di Inter e Roma?

"A Chivu va dato grande merito, perché rendere una squadra che l'anno scorso è arrivata da una passo dalla vittoria della Champions e farla giocare ancora meglio non era facile. Anche fino a dopo la sconfitta contro il Napoli si era detto che poteva non essere ancora pronto, ma la sua serenità sta aiutando l'Inter.

Gasperini poi rappresenta la competenza e la preparazione. Quest'anno anche nelle interviste si sta facendo voler bene, mentre in carriera non empre era stato simpaticissimo. Probabilmente era l'ultimo step che gli mancava per diventare un allenatore ancora migliore".

Sulla bufera legata a Conte a Napoli invece?

"Si può tranquillamente dire che le parole di Conte sono state un po' infelici e a tutto l'ambiente napoletano non sono piaciute. Conte non è nuovo a questo tipo di sfoghi, ma tutto mi posso aspettare da lui tranne che non riesca ad entrare nella testa dei giocatori. L'anno scorso il materiale che aveva aveva a disposizione non era il più forte, ma ha vinto il campionato e per questo merita un plauso. Quest'anno però con tanti milioni spesi ci si aspettava un netto miglioramento, mentre la squadra non esprime un buon calcio. Poi è certo che senza il cuore non si va da nessuna parte, ma continuo a pensare che il problema di oggi sia anche tecnico tattico".