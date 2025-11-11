Ufficiale Livorno, arriva l'esonero per Formisano. Domani conferenza stampa straordinaria

"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra il mister Alessandro Formisano". La notizia era nell'aria, ma ora è arrivata anche l'ufficialità dell'esonero del tecnico che paga le tre sconfitte di fila in campionato. Lo comunica il club con una nota in cui annuncia che domani ci sarà una conferenza stampa straordinaria in cui potrebbe essere reso noto il nome del sostituto in panchina. questo il resto del comunicato dei labronici:

"La decisione, maturata a seguito dei risultati deludenti delle ultime settimane, è stata presa al termine di un’attenta riflessione sulla necessità di ridare entusiasmo alla squadra e rilanciare il percorso tecnico in vista dei prossimi impegni.

La società ringrazia mister Formisano e il suo staff tecnico per il lavoro svolto con serietà e dedizione, augurando a tutti loro le migliori fortune professionali per il futuro.

Il momento impone unità, responsabilità e reazione.

Il Livorno è una storia, un’identità, una città che non si arrende mai. Adesso serve ritrovare, insieme, lo spirito che ha sempre contraddistinto questi colori e che deve tornare a essere la forza di questo gruppo.

Per questo motivo, la società ha convocato una conferenza stampa straordinaria mercoledì 12 novembre alle ore 11:00 presso lo Stadio Armando Picchi, alla quale parteciperanno tutte le varie componenti dirigenziali e tecniche, per condividere le prossime decisioni e rilanciare con compattezza il progetto amaranto.

È il momento di reagire, tutti insieme.

Con orgoglio. Con passione. Con Livorno nel cuore".