Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Sono state pubblicate le designazioni arbitrali della 14ª giornata del campionato di Serie C 2025-26, che vede rinviate le tre gare delle tre formazioni Under 23 per la pausa Nazionali (QUI il comunicato). Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi, che si disputeranno tra venerdì 14 e lunedì 17 novembre 2025;:
GIRONE A
Albinoleffe-Virtus Verona: Fabrizio Pacella di Roma 2 (Lauri-Skura. IV Ufficiale: Kovacevic. Operatore FVS: Bettani)§
Alcione Milano-Novara: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Marucci-Minutoli. IV Ufficiale: Galiffi. Operatore FVS: Li Vigni)
Cittadella-Arzignano Valchiampo: Felipe Salvatore Viapiana di Catanzaro (Galieni-Di Dio. IV Ufficiale: Bozzetto. Operatore FVS: Tesi)
Vicenza-Renate: Leonardo Di Mario di Ciampino (Ferraro-Tagliafierro. IV Ufficiale: Cerea. Operatore FVS: Sadikaj)
Lecco-Pro Patria: Davide Gandino di Alessandria (Munitello-De Tommaso. IV Ufficiale: Rossini. Operatore FVS: Testaì)
Lumezzane-Pro Vercelli: Silvia Gasperotti di Rovereto (Boato-Petarlin. IV Ufficiale: Pizzi. Operatore FVS: Ghani Arshad)
Ospitaletto-Union Brescia: Roberto Lovison di Padova (Romaniello-Russo. IV Ufficiale: Aloise. Operatore FVS: Galigani)
Pergolettese-Giana Erminio: Gerardo Simone Caruso di Viterbo (D'Ascanio-Rosania. IV Ufficiale: De Angeli. Operatore FVS: Nicosia)
Triestina-Trento: Bruno Spina di Barletta (Peloso-Palermo. IV Ufficiale: Drigo. Operatore FVS: Della Mea)
GIRONE B
Arezzo-Bra: Dario Madonia di Palermo (Marchese-Petrov. IV Ufficiale: Dini. Operatore FVS: Linari)
Forlì-Campobasso: Dario Acquafredda di Molfetta (Di Carlo-Scipione. IV Ufficiale: Gianquinto. Operatore FVS: Merciari)
Livorno-Ravenna: Fabio Rosario Luongo di Frattamaggiore (De Vito-Chiavaroli. IV Ufficiale: Nigro. Operatore FVS: Rinaldi)
Pineto-Carpi: Abdoulaye Diop di Treviglio (Gennuso-Scarpati. IV Ufficiale: Pezzopane. Operatore FVS: Lombardi)
Pontedera-Pianese: Simone Gavini di Aprilia (Di Meo-Bosco. IV Ufficiale: Iacobellis. Operatore FVS: Bianchi)
Rimini-Ascoli: Marco Di Loreto di Terni (Brunetti-Martone. IV Ufficiale: Renzi. Operatore FVS: Mambelli)
Sambenedettese-Ternana: Gabriele Restaldo di Ivrea (Russo-Meraviglia. IV Ufficiale: Di Cicco. Operatore FVS: Cataneo)
Torres-Perugia: Andrea Zoppi di Firenze (Cadirola-Consonni. IV Ufficiale: Colelli. Operatore FVS: Pilleri)
Vis Pesaro-Guidonia Montecelio: Lucio Felice Angelillo di Nola (Gentile-Di Berardino. IV Ufficiale: Guitaldi. Operatore FVS: Singh)
GIRONE C
Picerno-Siracusa: Andrea Bortolussi di Nichelino (La Regina-Monaco. IV Ufficiale: Vingo. Operatore FVS: Vitale)
Benevento-Monopoli: Simone Gauzolino di Torino (Pasqualetto-Cardinali. IV Ufficiale: Maresca. Operatore FVS: Robilotta)
Casarano-Catania: Maksym Frasynyak di Gallarate (Tempestilli-Chianese. IV Ufficiale: Castellone. Operatore FVS: Recupero=
Crotone-Sorrento: Francesco Burlando di Genova (Sicurello-Manzini. IV Ufficiale: Marotta. Operatore FVS: Gatto)
Foggia-Cavese: Ciro Aldi di Lanciano (D'Ettorre-Veli. IV Ufficiale: Vogliacco. Operatore FVS: De Chirico)
Gugliano-Audace Cerignola: Francesco D'Eusanio di Faenza (Fumagallo-Turra. IV Ufficiale: Palmieri. Operatore FVS: Aletta)
Latina-Cosenza: Lorenzo Massari di Torino (Nechita-Callovi. IV Ufficiale: Silvestri. Operatore FVS: Cirillo)
Potenza-Trapani: Riccardo Tropiano di Bari (Esposito-Colavito. IV Ufficiale: Totaro. Operatore FVS: Andreano)
Team Altamura-Salernitana: Dario Di Francesco di Ostia Lido (Macripò-Signorelli. IV Ufficiale: Di Reda. Operatore FVS: Fracchiolla)
