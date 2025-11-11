TMW Juve Stabia, Ruggero: "Prima la salvezza. Poi penseremo a un torneo di alta classifica"

Premiato come miglior difensore della scorsa stagione di Serie B, il difensore della Juve Stabia Marco Ruggero ha parlato a margine della della XIV edizione del Gran Galà del Calcio, che si è tenuta ieri ad Arezzo.

Queste, le parole del giocatore delle Vespe campane, reduci per altro da un importantissimo successo in campionato: "La voglia di ripetersi dopo un grande anno è sempre forte, io continuo a lavorare nel modo che reputo migliore, spingendo forte e con tanta ambizione: per fortuna che i risultati stanno arrivando anche adesso. E la vittoria contro il Palermo è stata un bel segnale in tal senso, perché è arrivata dopo il ko con il Modena: abbiamo dimostrato che la squadra è viva e ha voglia di combattere".

La nota conclusiva va alle aspettative stagionali: "Abate è un mister con grande voglia di arrivare, ci ha subito trasmesso le sue idee che noi abbiamo sposato, ci siamo calati nella parte e stiamo lavorando bene: dobbiamo cercare intanto di arrivare alla salvezza prima possibile, provando poi a fare un campionato di alta classifica. La Serie B è un campionato molto difficile, dobbiamo andare step by step, consapevoli che abbiamo tanti giocatori che possono incidere: siamo fiduciosi".