Serie B, Virtus Entella-Pescara: scontro salvezza a Chiavari
Sarà sfida fondamentale in ottica salvezza quella di Chiavari tra Virtus Entella e Pescara. Da un lato i padroni di casa, reduci dalla prestigiosa vittoria contro la Sampdoria, dall’altra un Pescara guizzante ma ancora poco capace di diventare incisivo in ottica 3 punti.
COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Ci sarà spazio per tante conferme per mister Chiappella, a partire da Debenedetti e Fumagalli in avanti. Mediana presidiata da Karic, con la linea dei centrali che vedrà Marconi braccetto sinistro e il difensore bomber Tiritiello in mezzo.
COME ARRIVA IL PESCARA - Scelte quasi obbligate per Vivarini che punterà ancora sul gioiellino Dagasso a centrocampo coadiuvato da Squizzato. Sulla trequarti Valzania e Meazzi con Di Nardo punta. Corbo a guidare i tre difensori.