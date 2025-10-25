Lazio, con la Juve a caccia di risposte: Sarri cerca gli elementi per competere

“Ho sempre la ferma convinzione di far crescere questo gruppo e tirarne fuori sette o otto che possano formare una squadra competitiva”. Queste parole di Maurizio Sarri nella conferenza stampa di presentazione di Atalanta-Lazio una settimana fa possono essere accostate anche alla sfida che domani sera allo stadio Olimpico attende la squadra biancoceleste. A Roma arriva una Juventus ferita reduce da sette risultati negativi consecutivi e per la Lazio è l’occasione di vincere il primo scontro diretto dopo le sconfitte con Como e Roma e il pareggio di Bergamo la scorsa settimana. Dimostrare di poter vincere contro una big è la prima testimonianza di un gruppo in crescita e Sarri spera di ottenere risposte positive, anche se dovrà fare i conti nuovamente con l’emergenza. L’ultimo ad aggiungersi alla lunga lista di infortunati è stato Nuno Tavares, che rimarrà ai box fino alla sosta per una lesione di basso grado al soleo. Un infortunio insidioso che costringe lo staff medico a essere prudente e per questo non si correranno rischi con l’ex Arsenal, al primo stop stagionale dopo il calvario vissuto lo scorso anno.

Lazio, le scelte di Sarri per la Juventus

La buona notizia arriva da Luca Pellegrini, clinicamente guarito dal problema al ginocchio che di fatto lo ha costretto a stare fuori per circa un mese. Il terzino è uno degli ex della partita e spera quantomeno nella convocazione, con la rifinitura di oggi che scioglierà gli ultimi dubbi anche se con ogni probabilità Pellegrini non giocherà dal primo minuto. A sinistra al posto di Tavares si sposterà Marusic, con Lazzari favorito su Hysaj per giocare da titolare a destra. Davanti a Provedel confermatissima la coppia composta da Gila e Romagnoli, così come è confermato il trio di centrocampo con Guendouzi, Cataldi e Basic che bene ha fatto a Bergamo. In attacco lo stop di Cancellieri offre un’occasione importante a Gustav Isaksen, che giocherà la prima partita stagionale da titolare in maglia biancoceleste, mentre a completare il tridente ci sarà Dia al posto dell’infortunato Castellanos e Zaccagni sulla corsia di sinistra.