Serie B, Catanzaro-Palermo: giallorossi per il primo successo, siciliani per mantenere l’imbattibilità

Nuovo weekend di Serie B per tifosi e appassionati del campionato cadetto che torna in campo per la 9^ giornata. Al Nicola Ceravolo, con inizio ore 19.30, il Catanzaro di mister Aquilani affronta il Palermo guidato da Filippo Inzaghi, per un match che si prospetta entusiasmante. I giallorossi cercano disperatamente i primi tre punti stagionali per rilanciare un inizio di stagione decisamente al di sotto delle aspettative. Davanti, però, ci sono i siciliani. Seconda forza del campionato con soli quattro gol subiti e con tutta la voglia di mantenere l’imbattibilità che dura dalla prima giornata. A dirigere il match sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino.

COME ARRIVA IL CATANZARO

Il Catanzaro è a caccia della prima vittoria stagionale. Reduci da due sconfitte consecutive, contro Padova e Monza, i giallorossi di mister Aquilani sono già alla ricerca di tre punti fondamentali per riaccendere una fiamma che possa permettergli il rilancio. Le brutte notizie, però, non lasciano stare il tecnico che, oltre le assenze di Di Francesco e Bettella, deve fare a meno di Verrengia che presumibilmente salterà più di un match. L’undici titolare vedrà certamente la presenza di capitan Iemmello al centro dell’attacco, mentre nella conferenza stampa pre-match il tecnico ha annunciato la possibilità di cambiare qualcosa dall’inizio. A guidare il centrocampo, però, non dovrebbe mancare il solito n.10 Petriccione.

COME ARRIVA IL PALERMO

Musica diversa per gli uomini di mister Inzaghi. Il Palermo, che ha iniziato al meglio la stagione di Serie B, occupa saldamente la seconda posizione in classifica. Nell’ultimo turno di campionato, i rosanero hanno dimostrato solidità e compattezza, nonostante il notevole calo fisico mostrato nella seconda frazione. Al Nicola Ceravolo i siciliani vogliono certamente confermarsi, con il tecnico che non dovrà fare a meno di ulteriori assenze, con Bani e Bardi che staranno fermi ancora per diverse gare. L’undici titolare vedrà la solita presenza del bomber Pohjanpalo, al centro dell’attacco, con Palumbo alle sue spalle. Non mancherà il solito ballottaggio Brunori-Le Douaron: con il francese che parte leggermente favorito.