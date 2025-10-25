Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic

Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka SucicTUTTO mercato WEB
Oggi alle 12:01Editoriale
Niccolò Ceccarini

Il momento non è certo dei migliori e per la Juventus è giunto il tempo di una svolta. Il successo manca ormai dalla partita contro l’Inter, dal 13 settembre. Da li in poi poi sono arrivati 5 pareggi e 2 sconfitte tra campionato e Coppa. È chiaro che tutti si aspettavano qualcosa in più, anche da Tudor. Il tecnico non è in discussione ma adesso dovrà trovare una soluzione, anche perché l’obiettivo minimo stagionale resta la Champions League. Adesso arriva un’altra partita fondamentale come quella contro la Lazio. È evidente che serva un successo per ripartire. Se le cose non dovessero cambiare la società potrebbe cominciare a fare delle riflessioni. Sostituirlo nel caso non sarebbe facile. Gli allenatori a oggi disponibili sono Spalletti, Mancini per quanto riguarda quelli più esperti, poi tra i giovani c’è Palladino. La Juventus però ha fiducia che Tudor possa risolvere la situazione. Detto questo, in casa bianconera su continua a pensare anche al mercato di gennaio dove la priorità resta il laterale dj fascia destra. La Juventus sta riflettendo su varie opzioni . Dopo Guerreiro e Molina (che resta la pista più semplice e probabile) ci sono anche altre ipotesi al vaglio. Un altro giocatore che piace molto è Clauss del Marsiglia. Tudor lo conosce bene per averlo già allenato in Francia. E poi c’è Jorda Teze, che nel Monaco si sta segnalando per le sue grandi qualità, fisiche e tecniche. È il classico esterno a tutta fascia, che però ha anche una versilità tattica importante, nel senso che può essere impiegato pure da difensore centrale.

E per la Juventus può essere un’ottima soluzione, anche in virtù dell’infortunio di Bremer. Intanto per quanto riguarda le uscite è sempre da monitorare il futuro di McKennie, che continua a piacere alla Roma.
Diversa la situazione is Milan. Il lavoro di Allegri è sotto gli occhi di tutti e probabilmente Modric, a parte, il suo arrivo è stato il miglior acquisto della società.I risultati gli stanno dando ragione. La squadra è cresciuta tanto, anche se restano dei nodi da sciogliere per l’immediato futuro. Uno di questi è rappresentato da Maignan. La questione relativa al rinnovo per ora non registra passi avanti e quindi ecco che i rossoneri si stanno guardando intorno per valutate quale potrebbe essere l’alternativa migliore. E tra le varie opzioni c’è anche quella di Suzuki. Il Parma sa bene che la prossima estate sarà difficile trattenerlo in virtù del fatto che le sirene di mercato sono sempre più forti. In Italia c’è anche l’Inter ma all’estero un pensiero ce lo sta facendo anche il Chelsea. Il Milan è in corsa anche se aspetta di capire quali potrebbero essere i margini di manovra e le richieste del Parma. Sul fronte della difesa la ricerca continua. La società rossonera valuta anche possibili parametri zero, ovvero giocatori che andranno in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno. Nella lunga lista va sicuramente aggiunto anche Demiral, attualmente in forza all’Al-Ahli. Tra le possibili occasioni c’è anche Upamecano del Bayern Monaco, che piace anche l’Inter.
È a proposito dei nerazzurri se gli obiettivi per l’anno prossimo sono un portiere e un difensore la società negli ultimi tempi sta seguendo con grande interesse Luka Sucic (cugino di Petar) centrocampista molto talentuoso classe 2002 della Real Sociedad, in ascesa nel panorama europeo. Su di lui ci sono già diversi club europei. Anche la Juventus da tempo è sulle sue tracce.

Articoli correlati
Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità... Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È... Juventus, a gennaio l’obiettivo è un esterno: c’è Guerreiro del Bayern Monaco. È per l’estate si ripensa a Tonali. Inter, per la porta prende quota l’ipotesi Atubolu. Per la difesa c’è anche Muharemovic
Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United... Juventus, anche Bouaddi e Pavlovic per il centrocampo. Chelsea e Manchester United su Vlahovic. Inter, riflettori puntati anche su Kim e Kiwior. Milan, Lewandowski per ora è solo un sogno
Altre notizie Editoriale
Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco.... Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica... La verità che si nasconde dietro le lamentele di Conte e Tudor: l'Inter è l'unica vera eccellenza italiana in Champions League. I messaggi degli allenatori anche per cambiare la rotta nelle strategie di mercato
Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le... Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu).... Milan: il simbolo Gabbia e le chiacchiere su Leao. Inter: una cosa su Pio (e su Chivu). Juve: le responsabilità oltre Tudor. Como: le bugie sugli investimenti. E le solite acrobazie al Var
Ma che fine ha fatto la progettualità Juventus? Ogni stagione l'anno zero e questa... Ma che fine ha fatto la progettualità Juventus? Ogni stagione l'anno zero e questa volta è anche peggio. Vi spieghiamo perché il progetto Tudor era difettoso già alla nascita
Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico... Tudor peggio di Thiago Motta: è già crisi. Juve senza idee, è un calcio banale. Nico Paz oscura Yildiz grazie a Fabregas. Serve Vlahovic. Il Milan solo trascinato da Leao: lo scudetto in testa. La Fiorentina contesta l’arbitro
E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone... E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità... Juventus, c’è anche l’idea Kim. Per la fascia pressing su Molina. E torna d’attualità anche Kessié. Milan: ecco lal lista dei nomi per la difesa. Napoli, occhi su Mainoo del Manchester United
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Juventus, Tudor ora serve una svolta vera. Capitolo esterno: c’è anche Teze del Monaco. Milan, si valuta Suzuki e spunta l’idea Demiral. Inter, riflettori anche su Luka Sucic
Le più lette
1 Lazio-Juventus, le probabili formazioni: Sarri perde altri due titolari, Kalulu confermato a destra
2 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: a Trieste torna Tesser. Il Giugliano riparte da Capuano
3 Napoli-Inter, le probabili formazioni: Hojlund ko, c'è Lucca. Bonny favorito su Pio Esposito
4 Fiorentina-Bologna, le probabili formazioni: tornano Kean e Gosens, Lucumi verso la riconferma
5 Torino-Genoa, le probabili formazioni: Baroni conferma Simeone e Adams in attacco
Ora in radio
Repliche 13:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine top news n.1 Napoli-Inter 3-1, le pagelle: Neres si scopre 9, Anguissa ancora MVP. Lautaro nervoso
Immagine top news n.2 Serie A, la classifica aggiornata: il Napoli si riprende la vetta in solitaria
Immagine top news n.3 A prescindere dal rigorino, il successo del Napoli sull'Inter è un messaggio forte al campionato
Immagine top news n.4 Trascinato dai 'Fab 3', il Napoli risorge nel primo big match al Maradona: Conte batte l'Inter 3-1
Immagine top news n.5 Serie A, 8^ giornata LIVE: Krstovic titolare. Gasp ancora con Dovbyk
Immagine top news n.6 Inter, Marotta: "Chivu è bravo e non ci sorprende, anche se alcuni lo criticavano"
Immagine top news n.7 Serie A, la classifica aggiornata: il Como non spicca il volo, l'Udinese aggancia la Juve
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Prime crepe tra Conte e il Napoli? Cosa nascondono le parole del tecnico Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Chapeau Milan. Furlani e Tare hanno fatto la scelta perfetta per il nuovo ciclo
Immagine news podcast n.2 Perché Zirkzee è quello di cui Gasperini e la Roma hanno bisogno
Immagine news podcast n.3 Tudor ha fatto all-in sul futuro. Ora lui e i giocatori dimostrino di essere da Juve
Immagine news podcast n.4 Tutti davano la Cremonese già per spacciata. Il primo capolavoro di Nicola
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Lamazza: "Tesser come tecnico non si discute, ma a Trieste la situazione è complicata"
Immagine news Altre Notizie n.2 Incocciati: "Napoli, curioso della reazione del gruppo nella sfida con l'Inter"
Immagine news Serie A n.3 Roma, il parere degli ospiti sulla querelle Dybala-Gasperini
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Inter, Marotta duro: "Rocchi ha detto basta rigorini, chiediamo chiarezza una volta per tutte"
Immagine news Serie A n.2 Napoli, Anguissa: "Non è stato il sistema a fare la differenza, ma il nostro atteggiamento"
Immagine news Serie A n.3 Cremonese, Giacchetta: "Stasera è una gara stimolante, contro un grande avversario"
Immagine news Serie A n.4 Atalanta, Juric e il mal di gol: "Ci manca concretezza, aggiungiamo questo aspetto"
Immagine news Serie A n.5 Cremonese, Sanabria: "Conosciamo il gioco di Juric, daremo il 100% per fare punti"
Immagine news Serie A n.6 Atalanta, Bellanova: "Juric è lo stesso di Torino, raccogliamo meno di quanto meritiamo"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Carrarese, Calabro esalta i suoi: "Chiunque si sarebbe accontentato sul 2-2"
Immagine news Serie B n.2 Carrarese-Venezia 3-2, le pagelle: Calabro indovina i cambi: la difesa lagunare fa acqua
Immagine news Serie B n.3 Serie B, la Carrarese ribalta il Venezia: finisce 3-2 in pieno recupero, decide Di Stefano
Immagine news Serie B n.4 Avellino, Biancolino: "Il rosso pesa, mi prendo le colpe. Testa alla prossima gara"
Immagine news Serie B n.5 Catanzaro-Palermo, le formazioni ufficiali: Inzaghi sceglie Le Douaron e supporto di Pohjnapalo
Immagine news Serie B n.6 Terremoto a Castellammare, Juve Stabia in amministrazione controllata: rinviata la gara col Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, al Lecco basta Sipos: 1-0 al Renate e aggancio in classifica sul Brescia
Immagine news Serie C n.2 Vis Pesaro, Stellone: "A Sestri Levante per vincere e dare continuità, servirà una gara intelligente"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, scoppiettante 3-3 tra Arzignano e Lumezzane, Siracusa e Gubbio travolgenti
Immagine news Serie C n.4 Vicenza, Gallo: "Gli ultimi risultati stanno dando entusiasmo e forza al gruppo"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, Arezzo fermato dalla Ternana. Goleada Atalanta, colpacci Cavese e Pontedera
Immagine news Serie C n.6 Team Altamura, saluta Francisco Perez Ganfornina. Il centrocampista ha risolto il contratto
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Italia, finisce 1-1 l'amichevole col Giappone. Soncin: "Tante ragazze alla prima esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Schatzer e Galli fino a Cherubini e Sciabica. La carica dei talenti della Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia Femminile, Greggi: "Sfide come quella al Giappone ci servono per crescere"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia Femminile, Soncin: "Esclusione Giacinti dal raduno? Ha avuto le sue spiegazioni"
Immagine news Calcio femminile n.5 Galli meglio di Giugliano: è la miglior marcatrice azzurra in un Mondiale Under 17
Immagine news Calcio femminile n.6 Bonansea: "La nuova Champions aiuta a crescere. FVS? Se usato bene è d'aiuto a tutte"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Francesco Flachi, dalla gloria all'Inferno (e ritorno) Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 La visione di Ratcliffe è corretta? Un allenatore va giudicato su più anni?