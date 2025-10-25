Serie B, Monza-Reggiana: scontro diretto per l'alto

La Serie BKT non si ferma, come cercheranno di non fermarsi anche Monza e Reggiana, impegnate nella 9^ giornata del campionato cadetto sul campo dello "U-Power Stadium" del capoluogo brianzolo.

Le compagini si trovano ambedue in zona playoff, anche se distanti solamente 2 lunghezze: si punterà quindi a correre veloce per non perdere il treno, cercando di incamerare un cuscinetto ancor più solido dalle inseguitrici, senza mai dimenticare le posizioni davanti.

Per quanto riguarda i precedenti sul campo lombardo, i monzesi si rivelano nettamente in vantaggio rispetto ai reggiani: 11 vittorie biancorosse contro le sole 5 granata, con ben 14 pareggi a contornare i 30 incontri tra le compagini dal 1935 ad oggi. Sulla carta dovrebbe essere quindi una partita abbastanza equilibrata, ma le quote sono di tutt'altro avviso, posizionando gli uomini di Bianco nettamente in netto vantaggio rispetto a quelli di Dionigi.

L'arbitro della gara sarà il sig. Francesco Fourneau di Roma 1, coadiuvato da Marco Ricci di Firenze e da Andrea Bianchini di Perugia. Il Quarto Uomo designato risulta essere Francesco Zago di Conegliano, mentre in sala VAR ci sarà Antonio Giua di Olbia, assistito dall'AVAR Daniele Paterna di Teramo.

COME ARRIVA IL MONZA - Dopo un avvio di campionato altalenante, che aveva iniziato a far storcere il naso ad alcuni tifosi, i lombardi sembrano aver trovato le giuste misure al campionato cadetto, andando a vincere due partite di fila contro due avversarie ostiche come Catanzaro e Frosinone, quest'ultima tra le favorite alla promozione diretta assieme agli stessi brianzoli. La posizione in classifica è la 5^ ed i punti fin qui ottenuti sono 14.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Molto più a suo agio nel torneo rispetto agli avversari odierni, gli emiliani hanno perso sin qui solamente due partite, ottenendo gli stessi esatti punti dei monzesi nelle ultime 3 uscite: dopo il pari interno contro lo Spezia, è arrivato difatti il doppio successo contro Cesena e Bari. Ad oggi la "Regia" staziona all'8° posto, frutto di 12 punti.