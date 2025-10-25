Serie B, Sudtirol-Cesena: padroni di casa per ritrovare i tre punti, ospiti per la continuità

Il sabato di Serie B si apre con una partita dal sapore intenso al Druso di Bolzano, dove il Südtirol ospita il Cesena in uno stadio che si preannuncia tutto esaurito. I padroni di casa hanno necessità di ritrovare i tre punti che mancano da quasi un mese, durante il quale i biancorossi hanno raccolto solamente due punti contro Pescara e Mantova, restando impantanati nella metà classifica. Dall'altra parte i ragazzi di Mignani vogliono dare seguito alla bella vittoria maturata sul campo dello Spezia, che li ha rilanciati in classifica dopo due sconfitte consecutive e posizionati al quarto posto in classifica, confermando il buon inizio di stagione.

COME ARRIVA IL SUDTIROL - Gli uomini di Castori non trovano i tre punti da quasi un mese e l'occasione di giocare davanti al proprio pubblico può essere quella giusta per ritrovare la gioia della vittoria. Per la sfida i bolzanini dovrebbero affidarsi agli stessi undici che hanno pareggiato sul campo del Mantova.

COME ARRIVA IL CESENA - I bianconeri vogliono sfruttare l'onda di entusiasmo per la bella vittoria contro lo Spezia al Picco, per difendere il quarto posto. Per farlo Mignani non dovrebbe cambiare nulla rispetto all'ultimo turno, ma occhio a Diao o Olivieri che potrebbero sostituire Blesa al fianco di Shpendi.