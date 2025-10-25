Serie B, Sampdoria-Frosinone: prima in panchina per Gregucci. Ciociari in affanno

Sampdoria e Frosinone si sfidano questo pomeriggio alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova, nel match valido per la 9ª giornata del campionato di Serie B. Di fronte due squadre con ambizioni differenti, ma stati d’animo simili: i blucerchiati, terzultimi con soli cinque punti, cercano il primo vero segnale di svolta dopo un inizio complicato e il cambio di guida tecnica, mentre i ciociari, terzi con 14 punti, vogliono interrompere la striscia di due sconfitte consecutive per restare agganciati al treno delle prime. A dirigere l’incontro sarà Niccolò Turrini della sezione di Firenze, assistito da Fontani e Galimberti, con Calzavara come quarto ufficiale. Al VAR Camplone e Rutella.

COME ARRIVA LA SAMPDORIA - I blucerchiati tornano in campo dopo la sconfitta per 4-1 rimediata nella partita contro l’Entella e costata la panchina a Massimo Donati. Al suo posto è stato chiamato Angelo Gregucci che in conferenza stampa ha sottolineato l’importanza del sostegno dei tifosi: “Dobbiamo aiutarci tutti. Poi da quando esiste il gioco del calcio c'è l'approvazione e la disapprovazione in base al tuo comportamento”. Il nuovo tecnico ha convocato 24 giocatori per la partita contro il Frosinone: ancora assente Pafundi.

COME ARRIVA IL FROSINONE - I ciociari arrivano a Marassi dopo aver incassato due sconfitte consecutive, l’ultima contro il Monza, uscito vittorioso dallo Stirpe grazie alla rete di Keita Balde al 38’. La squadra di Alvini ha dunque la necessità di ritrovare i tre punti per non perdere il contatto con le prime posizioni. Il tecnico fa la conta degli assenti: ancora ko Biraschi e Gori, a cui si aggiungono Selvini, che ha subito una lesione al legamento crociato anteriore, e Barcella invece, alle prese con un problema all'adduttore. Assenti anche Marchizza, Kone,Monterisi e Masciangelo. Non convocato, invece, Lolic.