Serie B, Carrarese-Venezia: Marmiferi per il sorpasso. Stroppa cerca il primo blitz

Si sfideranno questo pomeriggio ore 17.15 stadio “Dei Marmi” Carrarese e Venezia alle per la 9^ giornata di serie BKT. La sfida in cadetteria torna dopo 77 anni, l’unico precedente tra le due squadre corrisponde alla stagione 1946-47 quando vinsero i padroni di casa 2-0. Complessivamente sono 11 i precedenti con cinque pareggi, quattro pareggi e due vittorie marmifere. Tornando al presente per entrambe c'è un pizzico di rammarico per i pareggi ottenuti in trasferta: gli apuani si sono fatti rimontare il doppio vantaggio a Pescara mentre il Venezia non ha conservato il gol firmato da Adorante sprecando alcune occasioni ad Empoli. La squadra di casa accarezza l'idea di poter effettuare il sorpasso ai titolati avversari di giornata in caso di vittoria, mentre i lagunari dal canto loro sono ancora alla ricerca della prima vittoria lontano dal "Penzo". Dirige Mario Perri di Roma.

Come arriva la Carrarese- Antonio Calabro deve fare a meno di Calabrese e Parlanti, mentre l’infortunio dell’ultima ora è quello di Sekulov che non figura fra i convocati. Nel consueto 3-5-2 davanti a Bleve sicuri del posto Illanes ed Imperiale affiancati da uno fra Ruggeri ed Oliana. Sulle fasce Cicconi e Zanon, in mezzo al campo Schiavi e Zuelli con Bohzanaj ed Hasa in ballottaggio per il ruolo di mezzala. In avanti Finotto ed Abiuso.

Come arriva il Venezia- Sull’altra sponda Giovanni Stroppa non recupera Duncan e Compagnon e deve fare a meno del secondo portiere Plizzari. Sottoposto ad intervento chirurgico in artroscopia al ginocchio. 3-5-2 anche per gli arancioneroverdi, Korac al centro della difesa affiancato da Shingtinenne e Sverko nei tre davanti a Stankovic. Hainault e Bjarkason confermati sulle fasce, Busio in cabina di regia affiancato da Kike Perez e Doumbia. In attacco potrebbe esserci spazio per il recuperato Yaboah al fianco di Adorante.