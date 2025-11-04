Franco Baresi torna sui social dopo i problemi di salute: "Viva la vita"

Tre mesi fa il Milan pubblicò un comunicato sul proprio sito ufficiale che colpì negativamente tutti gli appassionati di calcio e non solo: "AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva. L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!".

Dopo tre mesi però, l'ex difensore ed ex capitano del Diavolo è tornato sui social, più precisamente sul suo profilo Instagram, dove ha postato delle foto che lo ritraggono con la bandiera del Milan sullo sfondo o con la fascia da capitano, commentandola così: "Viva la vita".

Sono tanti i commenti, tra cui spiccano quelli degli ex compagni come Paolo Maldini, che ha scritto: "Grande Franco". Immancabili pure i messaggi di Daniele Massaro ("6xsempre mio Capitano") e Filippo Galli ("CAPITANO").