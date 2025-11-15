Live TMW Italia, Dimarco: "Parliamoci chiaro, ribaltarla è impossibile... A Oslo andò tutto storto"

Premere F5 per aggiornare la pagina

13.35 - Con il commissario tecnico Gennaro Gattuso ci sarà il terzino sinistro Federico Dimarco a presentare la sfida che andrà in scena domani a San Siro tra Italia e Norvegia, ultimo match valido per i gironi di qualificazione alla prossima Coppa del Mondo. Azzurri ormai condannati al secondo posto nel gruppo I visti i tre punti di vantaggio in classifica e, soprattutto, una differenza reti nettamente a favore di Haaland e compagni.

14.20 - Ha inizio la conferenza stampa: "Rappresentare la Nazionale in un Mondiale è una cosa bellissima, abbiamo l'obbligo di qualificarci".

Che gara ti aspetti?

"Affronteremo una squadra forte, l'abbiamo visto all'andata. Ma noi non siamo quelli dell'andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva".

Quali sono le cose a cui bisogna fare più attenzione in questo poco tempo?

"Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l'Italia quando è stata gruppo ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale".

Pensate di ribaltarla domani?

"Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l'ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere".

Cosa non ha funzionato a Oslo?

"E' andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace, è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. Questa non è una cosa semplice da digerire. La Norvegia è una squadra forte, l'Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone".

Da giocatore vi sentite di poter fare qualcosa in vista dei play-off visto che i calendari sono intasati?

"Non decido io i calendari, ci sono persone che si occupano di queste cose. Noi dobbiamo fare bene il nostro mestiere, quindi metterci a disposizione sia del club che della Nazionale".

Come vedi Pio Esposito?

"E' un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All'Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo".

14.27 - Finita la conferenza stampa.

La lista dei 24 calciatori a disposizione

Portieri - Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori - Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Matteo Gabbia (Milan), Gianluca Mancini (Roma);

Centrocampisti - Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Samuele Ricci (Milan);

Attaccanti - Francesco Pio Esposito (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atletico Madrid), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

Classifica gruppo I

Norvegia 21 punti (7 gare, differenza reti +29)

Italia 18 punti (7 gare, differenza reti +12)

Israele 9 punti (7 gare, differenza reti -4)

Estonia 4 punti (8 gare, differenza reti -13)

Moldova 1 punto (7 gare, differenza reti -24)