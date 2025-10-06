Italia, il programma della settimana: oggi il raduno a Coverciano, venerdì partenza per Tallin

La Nazionale italiana si raduna stasera a Coverciano per preparare i prossimi impegni di qualificazione. Il calendario è fitto di attività, con conferenze stampa e allenamenti programmati prima della partenza per l'Est Europa e del ritorno in Italia. Alle 23.30 è fissato per il raduno dei calciatori convocati presso il Centro Tecnico Federale (CTF) di Coverciano.

I giorni a Coverciano (7-10 ottobre)

Le attività media prenderanno il via martedì (domani, ndr) con la conferenza stampa del Commissario Tecnico alle 14:15, seguita dall'allenamento aperto ai media alle 16:30. Nelle giornate di mercoledì 8 e giovedì 9 ottobre saranno i calciatori a incontrare la stampa alle 13:45, con le sessioni di allenamento che saranno parzialmente aperte (mercoledì) o totalmente chiuse (giovedì). La preparazione a Coverciano si concluderà venerdì 10 ottobre con l'ultimo allenamento mattutino (aperto ai media per i primi 15 minuti alle 10:00), prima della partenza.

Trasferta in Estonia: vigilia e partita

Nel pomeriggio di venerdì 10, la squadra partirà in volo charter da Firenze, diretta a Tallinn per la sfida contro l'Estonia. La vigilia di gara prevede un fitto programma presso lo Stadio Le Coq Arena. Il fischio d'inizio di Estonia-Italia è fissato per sabato 11 ottobre alle 20:45 (21:45 ora locale). A seguire, la Nazionale ripartirà immediatamente con un volo charter, destinazione Udine.