Milan, si lavora sul rinnovo di Tomori: il suo contratto è tornato a essere una priorità

Fikayo Tomori è tornato ad essere un punto fermo per il Milan di Allegri, ed ecco che il club sta iniziando a pensare, ragionare, sul possibile rinnovo di contratto, spiega Fabrizio Romano. Dirigenza e staff, sono tutti molto contenti dell'atteggiamento di Tomori, delle sue prestazioni. Il suo contratto sta per diventare una delle priorità per quanto riguarda l'agenda rossonera dei prossimi passaggi da fare nei prossimi mesi.

Il discorso di Tomori parte da lontano, si è iniziato a pensare a questo quando nello scorso mercato di gennaio c'era stata la possibilità di andare al Tottenham, ma alla fine lui è rimasto. Sappiamo poi che la seconda metà di stagione è stata difficile per il Milan quindi in quel momento alcune situazioni sono state messe in stand-by o rallentate, ma il Tomori di questa stagione è tutt'altro giocatore e il Milan è pronto a iniziare questi dialoghi