Tacchinardi: "Se Leao gioca come sta giocando ora con Allegri non fa una partita"

Durante la trasmissione Pressing, andata in onda sui canali Mediaset, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista della Juventus, ha spiegato la sua opinione in merito al big match che si è giocato ieri sera all'Allianz Stadium: "Il Milan esce da questa partita con qualche certezza in più, la Juve invece sta zoppicando ancora, Tudor non trova il vestito giusto alla sua squadra, soprattutto in attacco dove è troppo piatta".

Tra i giocatori più criticati c'è Rafael Leao, che è passato da essere indispensabile per i rossoneri a uno che per l'opinione pubblica potrebbe tranquillamente rimanere in panchina: "È un giocatore straordinario che non diventa decisivo in certi momenti. Uno come lui deve fare male. La mia sensazione che è se gioca come sta giocando ora con Allegri non gioca una partita".

I progressi da parte dei rossoneri sono evidenti e il portoghese rientra da un infortunio lungo. Probabile che abbia bisogno di mettere un po' di minuti nelle gambe prima di poter tornare ad avere il rendimento che ha sempre avuto. In questo momento in attacco ci sono Gimenez e Pulisic, con Saelemaekers ed Estupinan sulle fasce. L'ex Lille dovrà sgomitare per riguadagnarsi il posto a discapito di uno di questi interpreti, con ogni probabilità Gimenez.