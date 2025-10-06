Under 20, Liberali titolare con l'Argentina: "C'erano tanti tifosi e mi sono esaltato"

Dopo il poco spazio avuto nelle prime gare del Mondiale Under 20, contro l'Argentina è scattata l'ora di Mattia Liberali, tra i migliori della squadra di Nunziata alla sua prima partita da titolare: "Purtroppo oggi abbiamo messo tutto, lottando – il commento del trequartista scuola Milan, adesso al Catanzaro – ma abbiamo preso gol su una distrazione. Ora dobbiamo concentrarci sugli ottavi di finale. Abbiamo già dimenticato il secondo tempo con Cuba, dobbiamo ripartire soprattutto da questa prestazione. Ho fiducia nella squadra, siamo un bel gruppo".

Sulla posizione in campo non si è espresso in modo deciso: "Oggi Nunziata mi ha lasciato molto libero, poi c'erano tanti tifosi e mi sono esaltato".

Il tabellino dell'ultima gara:

Marcatori: Dylan Gorosito (74')

ARGENTINA (4-2-3-1): Barbi; Fernandez (63' Gorosito), Pierani, Ramirez, Soler; Andrada, Delgado; Carrizo, Montoro (71 Prestianni), Andino, (71' Silvetti), Sarco (63' Subiabre).

All. Placente.

ITALIA (3-4-2-1): Nunziante; Verde (68' Sardo), Corradi, Natali; Idele, Berretta, Riccio (68' Mannini), Emanuel (83' Cama); Okoro (83' Romano), Liberali (83' Sala); Konaté.

All Nunziata.

Questo il programma degli ottavi di finale che prenderanno il via domani, a parte dalle 21.30 italiane:

Cile - Messico

Argentina - Nigeria

Ucraina - Spagna

Colombia - Sudafrica

USA - Italia

Marocco - Corea del Sud

Paraguay - Norvegia

Giappone - Francia