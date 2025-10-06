Del Piero: "De Bruyne giocatore straordinario: appena non fanno gol o assist..."

Alessandro Del Piero, ieri ospite di Sky Sport, ha parlato così della prova di Kevin De Bruyne nella sfida contro il Genoa, vinta dagli azzurri in rimonta grazie al solito gol di Hojlund: "Appena non fanno gol o assist si dice cosa è successo. E’ uno di quelli che consideriamo a fine carriera solo perché lasciano una grande squadra, ma stanno bene, si sanno gestire, sposano la sfida con motivazioni altissime perché va in una squadra che ha appena vinto. E’ un giocatore straordinario”.

Nelle prime otto gare stagionali del Napoli, De Bruyne è sempre sceso in campo: da titolare in sette occasioni, contro Sassuolo, Cagliari, Fiorentina, Pisa, Sporting, Manchester City e Milan, e da subentrante nelle gara contro il Grifone. La gara contro il City però è durata solo 26 minuti, per colpa del rosso a Di Lorenzo che ha costretto Conte al cambio.