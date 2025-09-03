Iuliano sul mercato Juve: "Ora Tudor potrà girarsi in panchina e avere più scelta sui cambi"

Mark Iuliano, ex difensore bianconero, parla del mercato completato dalla società ai microfoni di TuttoJuve.com: "Per me Zhegrova è un super colpo, non era facile trovare un giocatore in grado di saltare facilmente l'avversario. Anche Openda è un ottimo acquisto, è completo e ha il gol nel DNA. Non sono stati dietro soltanto alla vicenda Kolo Muani, ma avevano un piano B e lo hanno chiuso in fretta. Bravi. Bisogna fare i complimenti alla società che non è rimasta col cerino in mano".

Che cosa Openda e Zhegrova riusciranno a dare di più a questa squadra?

"Sono due calciatori di qualità che renderanno ancor più profonda questa rosa. Di certo in attacco ora la Juve non si può più lamentare: è rimasto Vlahovic, un po' più sereno e con meno gli occhi puntati addosso per la storia del rinnovo, e ci sono due talenti importanti come Yildiz e Conceição. Nessuna squadra riesce ad avere insieme dei giocatori che saltano così facilmente l'uomo. Penso che Igor sia soddisfatto dell'operato, poi toccherà a lui far rendere al meglio tutti in campo. Adesso nei momenti più complicati, o quelli in cui devi sbloccarla o recuperarla, si potrà girare in panchina e avere più scelta per decidere le sorti dell'incontro".

Tudor è contento del mercato, come ci dicevi, ma magari con un centrocampista e un esterno lo sarebbe stato ancora di più. No?

"Qualcosa si poteva fare di più, ma non era semplice. La priorità è stata data all'attacco, poi per il resto vedo molta intercambiabilità che può aiutare il centrocampo e la difesa. Non aveva senso, a mio avviso, comprare solo per far numero. A metà campo, ad esempio, si punterà sul riscatto di Koopmeiners ed è rimasto anche un giovane interessante come Miretti che sta facendo la sua crescita ed è reduce da un buon campionato col Genoa, poi in difesa ho visto che Kalulu è stato adattato con buoni risultati in una posizione più laterale. Non la vedo così tragica".