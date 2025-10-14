Atalanta U23, ritorna il sorriso: i giovani Misitano e Simonetto decisivi col Cosenza

I nerazzurri conquistano tre punti che mancavano, in campionato, addirittura da fine agosto. A segno Misitano ('05) e Simonetto ('06).

Un mese e mezzo dopo l’ultima gioia in campionato, l’Atalanta Under 23 torna finalmente a vincere. L’ultima volta era stata a fine agosto contro il Casarano, poi un periodo complicato, fatto di prestazioni altalenanti e risultati che non premiavano il lavoro della squadra. Ora, però, i tre punti tornano a Bergamo, portando con sé morale, fiducia e, soprattutto, un segnale chiaro: il progetto nerazzurro continua a dare frutti.

E a firmare il successo sono stati due ragazzi che La Giovane Italia conosce molto bene, in quanto li ha seguiti (passo dopo passo) nel loro percorso di settore giovanile: Misitano, classe 2005, e Simonetto, un anno più giovane. Due veri e propri ragazzi che si prendono la scena nel campionato di Serie C e riportano entusiasmo in un gruppo che, nonostante le difficoltà, non ha mai smesso di credere nella propria identità.

Un’Atalanta giovane, con marcatori giovani e un progetto che punta tutto sui giovani: non potevamo chiedere di meglio.