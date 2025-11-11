Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"

L'ad bianconero, 'lieto di collaborare con Garino'

(ANSA) - TORINO, 11 NOV - "Qualsiasi sia il socio, siamo aperti alla collaborazione e ai suggerimenti: serve sempre un dialogo positivo": così il nuovo amministratore delegato della Juventus, Damien Comolli, sui rapporti nel nuovo consiglio d'amministrazione. "Siamo lieti di poter collaborare con Francesco (Garino, rappresentante di Tether, ndr), e sentiremo qualsiasi idea - continua durante l'incontro con i giornalisti avvenuto all'Allianz Stadium - e dobbiamo ascoltare qualsiasi opinione dai soci di minoranza: ho messo da parte le cose negative e ho avuto un approccio positivo". (ANSA).