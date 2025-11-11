TMW La Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni vincoli"

"Ringrazio John Elkann per l’opportunità di poter gestire questa società". A parlare così è Damien Comolli, in occasione dell'incontro odierno con i media che si è tenuto all'Allianz Stadium, dopo la sua nomina ad amministratore delegato della Juventus. Il dirigente ha parlato a 360° del mondo bianconero toccando numerosi temi, dalla sostenibilità finanziaria alle strategie per il presente e futuro, senza dimenticare le questioni legate al campo (qui le dichiarazioni integrali).

"Ogni mattina mi sveglio pensando a cosa fare, in tutti gli ambiti, per fare tornare la Juventus a vincere. So cosa significa questo club per il calcio, so qual è la sua grandezza: non ci sono alternative", ha sottolineato Comolli prima di proiettarsi anche su gennaio e sul mercato: "Abbiamo alcuni vincoli, il Fair Play Finanziario e dobbiamo stare attenti, abbiamo ricevuto una lettera dell’ente controllante. Quello che faremo a gennaio sarà molto difficile e monitorato dalla UEFA. Non abbiamo piani particolari. Ci guarderemo attorno ma niente di particolare".

Sull’aumento di capitale a medio lungo termine? “Il mio predecessore, Scanavino, ha fatto un lavoro eccezionale. È stato di grande aiuto, mi ha dato consigli, mi ha spiegato tante cose e ha fatto un lavoro eccezionale sulla sostenibilità. Stiamo cercando di aggiungere un nuovo mattone per vincere. L'idea che abbiamo alla base è che i soci smettano di fare aumenti di capitale. Dobbiamo rendere la società sostenibile. Ho detto a John Elkann che il mio obiettivo e vincere e per lui smettere di iniettare soldi. Ma la prima cosa per tutti resta vincere".