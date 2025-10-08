Juventus, emergenza esterni: confronto tra Tudor e la dirigenza. Milinkovic-Savic a gennaio?

Era anche partita bene in campionato, centrando 3 vittorie su 3 con Parma, Genoa e soprattutto Inter. Poi però la Juventus si è persa nei meandri dei pareggi, ben 5 di fila e tra tutte le competizioni (Champions League inclusa). Diverse le falle nel sistema bianconero e svariate le scelte da prendere da parte della dirigenza bianconera in vista del mercato di gennaio.

Infatti, secondo quanto riferito da TuttoSport, il management della Vecchia Signora potrebbe anche operare nella finestra di mercato invernale, ma non a cifre spropositate. Igor Tudor, l'allenatore, ha già cominciato a confrontarsi con i dirigenti in merito e l'urgenza palesata sarebbe sugli esterni. A sinistra c'è solo Cambiaso, McKennie si può adattare ma non è il massimo, mentre a destra Kalulu fatica a gestire il trasloco da braccetto. Joao Mario infine è una soluzione che il tecnico utilizza spesso solo a partita in corso.

Vien da sé che, volendo proseguire sulla falsa riga del 3-4-2-1, Tudor abbia bisogno di almeno uno, ma meglio due esterni di ruolo. Senza però "sputare" sopra l'idea di ingaggiare magari un regista che amministri il gioco, fidandosi di Locatelli ed eventualmente di Koopmeiners. Stando a quanto rivelato dal portale del quotidiano piemontese, sono state registrate delle avance per Sergej Milinkovic-Savic, ex centrocampista della Lazio ora all'Al Hilal di Inzaghi, mentre nelle ultime ore il nome di Raphael Guerreiro del Bayern Monaco è tornato di moda.