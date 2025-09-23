Juventus, entusiasmo alle stelle: Allianz Stadium sold out per la sfida con l'Atalanta
La Juventus chiuderà il mese di settembre tra le mura amiche e potrà contare su tutto l'appoggio dei suoi tifosi.
L'Allianz Stadium, infatti, sarà tutto esaurito per il match contro l'Atalanta, in programma sabato 27 settembre 2025 alle ore 18:00 e valido per la quinta giornata di Serie A.
Una bellissima risposta da parte del pubblico bianconero che sicuramente porterà il suo calore e la sua spinta sulle tribune della nostra casa per vivere un'altra grande serata.
Serie A, la classifica aggiornata
Napoli 12 (4 partite giocate)
Juventus 10 punti (4)
Milan 9 (4)
Roma 9 (4)
Atalanta 8 (4)
Cremonese 8 (4)
Como 7 (4)
Cagliari 7 (4)
Udinese 7 (4)
Inter 6 (4)
Bologna 6 (4)
Torino 4 (4)
Lazio 3 (4)
Sassuolo 3 (4)
Hellas Verona 3 (4)
Fiorentina 2 (4)
Genoa 2 (4)
Parma 2 (4)
Pisa 1 (4)
Lecce 1 (4)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Cagni, Impallomeni, Jacobelli e Orlando.