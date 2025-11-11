Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"

Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"TUTTO mercato WEB
Daniele Najjar
Oggi alle 18:45Serie A
Daniele Najjar
fonte Niccolò Ceccarini e Lorenzo Marucci

Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, è intervenuto ai microfoni di TuttoMercatoWeb.com a margine della XVI edizione del Premio Sportivo Nazionale “La Clessidra”, presso il Teatro Comunale dei Ricomposti di Anghiari (AR). Queste le sue parole su alcuni temi caldi legati all'attualità in Serie A.

La Roma quanto può credere allo Scudetto?
"Sono il primo estimatore di Gasperini, quindi non mi sorprende. Ha dato una mentalità ed un'identità in modo velocissimo alla squadra. Nel paragone Conte ne esce male, non parliamo della Juventus. Si vede che i giocatori si divertono e che si sentono forti con Gasperini. Guardate in faccia Mancini per capirlo. Però non si vince lo Scudetto senza attaccanti: troppe le lacune offensive. Mentre Lautaro faceva quel gol a San Siro (contro la Lazio, n.d.r.) Gasperini aveva Baldanzi come centravanti. Resterà fra le 4, la scommessa è vedere che gli verrà preso a gennaio. Mi riferisco a Zirkzee, un altro attaccante, un esterno: con due innesti in attacco questa squadra può dare fastidio all'Inter, per ora no".

La Juventus che ruolo potrà ritagliarsi? Può rientrare nel giro-Scudetto?
"Secondo me no. Le lacune di costruzione di questa squadra sono secondo me insuperabili. Leggo che stanno cercando un grande centrocampista: lì c'è stato il grande errore. Spendere così tanto in attacco e non prendere un regista. Guardando le altre squadre, il Milan va forte con Modric, nell'Inter Calhanoglu è il migliore in questo momento, De Bruyne lo è stato nel Napoli prima dello stop per infortunio. Vedere in un angolino Koopmeiners pagato 60 milioni, anche se fa buone partitine, non basta: non prendi un grande quadro per arredare il ripostiglio. Deve illuminare la casa, stare in mezzo. Koopmeiners lì è la spia di un mercato sbagliato. Mi aspetto che la Juve possa lottare per il quarto posto, non me l'aspetto per lo Scudetto".

Che ne pensa della crisi della Fiorentina, che riparte da Vanoli?
Un piccolo mistero. Il calcio ci abitua a queste cose. In estate nessuno aveva mosso critiche alla costruzione di questa Fiorentina. Il primo a crederci era Pioli, contentissimo. Poi qualcosa non è andato. Anche qui penso al centrocampo: è mancato il grande giocatore in mezzo, l'Ederson della situazione, giocatore che avrebbe fatto comodo a Juve e Fiorentina. Però 4 punti sono impensabili, è qualcosa di misterioso".

Vanoli l'uomo giusto per la scossa?
"Difficilissimo, qualsiasi allenatore avrebbe difficoltà a rimettere insieme i pezzi di questa Fiorentina. Bisogna veramente trascinare al traguardo minimo della salvezza in fretta, ridare un senso alla stagione, morale alla squadra. Lui è l'allenatore che ha il compito più difficile di tutto il campionato".

Sull'assetto societario dei viola dopo le dimissioni di Pradé e sulla smentita di Commisso sulla cessione?
"Non aiuta, il Milan degli ultimi anni è la prova del fatto che se non hai una società forte e presente, vicina alla squadra, la paghi. Quando è uscito Maldini, il Milan si è sgonfiato. Così la Fiorentina: la società è lontana, Pradé è saltato, questa è una cosa da fare. Avvicinare un uomo credibile alla squadra, anche se non saprei chi".

Su Gattuso: ci porterà al Mondiale?
"Non so se andremo al Mondiale, ma so che Rino è la scelta giusta. Quando non hai grandi giocatori, devi aggrapparti alle risorse etiche e morali. Se c'è qualcuno che può tirare fuori il meglio da tutti è lui. Pensare allo spareggio a me mette i brividi. Anche perché ritornano i nomi di Svezia e Macedonia, un incubo che riemerge. Però è vero che rispetto a un paio di anni fa abbiamo ritrovato le punte: qualche speranza oltre a Gattuso c'è, sono ottimista per il Mondiale".

Le parole di Conte possono essere un boomerang per il Napoli?
"Credo di sì, è andato molto lungo. Lui è abituato a stimolare la reazione, ma è andato pesante: parlare di morto in casa è brutto, così come di squadra senza cuore. È l'allenatore che deve dare il cuore alla squadra. Non ci ha messo autocritica. Tatticamente questa squadra dall'inizio ha perso l'identità che aveva. Poi non corre: non può essere solo colpa dei giocatori, che possono accusare questo dito puntato. Non è bello che lo Scudetto lo abbia vinto Conte con un capolavoro e poi quando c'è da mettere sul banco degli imputati qualcuno, ci vadano solo i giocatori, Temo che la reazione possa essere pericolosa. Lui è un grande domatore, ma ogni tanto le tigri si ribellano e deve stare attento a tirare troppo la corda".

Articoli correlati
Garlando sull'allenatore del momento: "Inzaghi come Hitchcock" Garlando sull'allenatore del momento: "Inzaghi come Hitchcock"
Primo gol di Santi Gimenez col Milan, Garlando: "Carrarmato, è un Bobone Vieri più... Primo gol di Santi Gimenez col Milan, Garlando: "Carrarmato, è un Bobone Vieri più aggraziato"
Garlando su Milan-Juve: "Rossoneri all'ultimo treno, Leao e Yildiz cercano conferme"... Garlando su Milan-Juve: "Rossoneri all'ultimo treno, Leao e Yildiz cercano conferme"
Altre notizie Serie A
Koné: "Mi trovo molto bene alla Roma. Scudetto? Dovessimo vincerlo, lo prenderemo"... Koné: "Mi trovo molto bene alla Roma. Scudetto? Dovessimo vincerlo, lo prenderemo"
La Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni... TMWLa Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni vincoli"
La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono... La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono due italiane
Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto" TMWGarlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"
Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con... Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"
Parma, Delprato: "Ci sono mancati i gol. Suzuki? Gli siamo vicini, è importante per... TMWParma, Delprato: "Ci sono mancati i gol. Suzuki? Gli siamo vicini, è importante per noi"
Michele Uva da Bruxelles: "Euro 2032 un'occasione che non possiamo perdere" Michele Uva da Bruxelles: "Euro 2032 un'occasione che non possiamo perdere"
Manchester City e Barcellona su Atta dell'Udinese. E ci sono anche le big italiane... TMWManchester City e Barcellona su Atta dell'Udinese. E ci sono anche le big italiane
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
Le più lette
1 Perché prendere un allenatore in caduta libera? L'Atalanta ha sottovalutato l'importanza di Gasp e ha cannato la scelta del suo erede. L'ex Direttore della Dea invece...
2 Fabio Santini: "Tra Inter e Juve si sta pensando a un possibile scambio..."
3 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: esoneri a Benevento e Livorno
4 La Juventus non ha creduto in Muharemovic. Ora è un uomo mercato del Sassuolo
5 Milan, Nkunku strapagato e da zero gol: Allegri non perdona, contro l'Inter finisce fuori
Ora in radio
Repliche 18:30Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Juventus, Comolli e il futuro di Vlahovic: "Con lui abbiamo un accordo, parleremo a fine stagione"
Immagine top news n.1 Il nuovo ad Damien Comolli a 360° sulla Juventus: "Sono ossessionato dalla vittoria"
Immagine top news n.2 Raffaele Palladino è il nuovo allenatore dell'Atalanta: il comunicato della Dea
Immagine top news n.3 173 giocatori convocati in Nazionale dalla Serie A: l'elenco per ogni squadra
Immagine top news n.4 Orsolini: "Sono entrato e uscito... Con Gattuso è arrivata una ventata di freschezza"
Immagine top news n.5 Damien Comolli è il nuovo amministratore delegato della Juventus: l'annuncio
Immagine top news n.6 Atalanta, Raffaele Palladino è arrivato a Zingonia: ora la firma sul contratto
Immagine top news n.7 Napoli, tanto tuonò che piovve: Conte, il contrasto con lo spogliatoio e la scossa mediatica
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mancini pronto a volare in Qatar: ecco la squadra che aspetta l'ex ct Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Come può giocare l'Atalanta di Raffaele Palladino
Immagine news podcast n.2 Sarri non fa sconti: un big rischia. Quanti con la valigia a gennaio
Immagine news podcast n.3 Il nuovo straordinario talento dell'Udinese è ambito da tutte le big d'Europa
Immagine news podcast n.4 Il centravanti che fa impazzire la Ligue 1 è un uomo mercato anche in Italia
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Roma e Inter, ecco dove hanno inciso Chivu e Gasperini secondo gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 L'osservatore Palma: "L'irlandese Marshall come Julian Alvarez. E l'islandese Hlysson..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, per lo Scudetto c'è. Inter, la comunicazione di Chivu perfetta"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 La Juventus farà mercato a gennaio? Comolli: "Niente di particolare. E abbiamo alcuni vincoli"
Immagine news Serie A n.2 La top 10 dei club con più spettatori dal 2015 a oggi: Man United primo, ci sono due italiane
Immagine news Serie A n.3 Garlando sulla Juventus: "Grande errore a centrocampo, non è da Scudetto"
Immagine news Serie A n.4 Juventus, Comolli su Tether: "Aperti ad ogni nuova idea. Lieto di collaborare con Garino"
Immagine news Serie A n.5 Parma, Delprato: "Ci sono mancati i gol. Suzuki? Gli siamo vicini, è importante per noi"
Immagine news Serie A n.6 Michele Uva da Bruxelles: "Euro 2032 un'occasione che non possiamo perdere"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, i migliori difensori dopo la 12ª giornata: vola Tiritiello, Adorni e Zampano sul podio
Immagine news Serie B n.2 Serie B, i migliori portieri dopo la 12ª giornata: Joronen guida, poi Pigliacelli e Klinsmann
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori giocatori dopo la 12ª giornata: Kike Perez alle spalle di Ghedjemis
Immagine news Serie B n.4 Sampdoria, da monitorare Cuni e Riccio: non hanno ultimato la seduta di allenamento
Immagine news Serie B n.5 Serie B, il Giudice Sportivo: sei giocatori fermati per un turno. Stop anche per 4 dirigenti
Immagine news Serie B n.6 Panchine Serie B 2025/26: ecco il quarto esonero. Vivarini lascia il Pescara
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Salernitana, Villa dimesso dall'ospedale: le sue condizioni non destano preoccupazioni
Immagine news Serie C n.2 Serie C, Giudice Sportivo: multa salata alla Pro Vercelli. In quattro squalificati per due turni
Immagine news Serie C n.3 Greco torna alla Torres: "Il passato è passato. Ora testa libera per fare i punti che servono"
Immagine news Serie C n.4 Passeri: "Regole assurde a volte usate contro di noi". L'Ascoli rischia la chiusura della curva
Immagine news Serie C n.5 Potenza, cambio in dirigenza. Risolto il contratto con il Direttore Sportivo De Vito
Immagine news Serie C n.6 Serie C, ecco gli arbitri della 14ª giornata nei tre Gironi del campionato 2025-2026
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Inter Lazio
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Inter-Lazio, Pedro gelò San Siro: ora i nerazzurri vogliono vendicarsi
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Udinese, Gasperini cerca risposte dopo i troppi passi falsi in casa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Juventus al lavoro in vista dell'Atletico Madrid: Walti e Vangsgaard regolarmente in campo
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma all'esame Valerenga per muovere la classifica. La 3ª giornata di UWCL
Immagine news Calcio femminile n.3 Un campionato ancora impronosticabile, fra sorprese e delusioni. La nuova Serie A Women piace
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, si è chiusa la 5a giornata: Roma ancora in vetta, la Fiorentina insegue
Immagine news Calcio femminile n.5 Genoa Women, Bargi: "Un’emozione indescrivibile, questa squadra non molla mai"
Immagine news Calcio femminile n.6 Genoa Women, De la Fuente: "Questa squadra non muore mai e oggi lo ha dimostrato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Giovanni Galeone, il "Profeta" di un calcio che non c'è più Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Campionato decisamente intrigante, c’è una vera favorita?