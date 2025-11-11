Sampdoria, da monitorare Cuni e Riccio: non hanno ultimato la seduta di allenamento

Archiviata la sconfitta di Venezia, ma con un ultimo posto in classifica con cui doversi confrontare, è ripresa la preparazione della Sampdoria, al netto della sosta che questa settimana non vedrà in campo la Serie B: sono assenti giustificati, per la chiamata - rispettivamente - di Italia Under 21 e Bosnia ed Erzegovina, Luigi Cherubini (Italia Under 21) e Dennis Hadzikadunic.

A ogni modo, oggi, come si legge sui canali ufficiali del club, "video-analisi, attivazione tra palestra e campo principale, esercitazioni tecniche e per la fase offensiva e partitelle a pressione, intervallate da sessioni di ripetute", il tutto ovviamente svolto nel quartier generale di Bogliasco, che domani ospiterà una doppia seduta di allenamento. Capitolo infermeria: da valutare le condizioni di Marvin Cuni e Alessandro Riccio, rientrati anzitempo negli spogliatoi. Percorsi di recupero per Giorgio Altare, Estanislau Pedrola e Nicola Ravaglia; terapie per Oliver Abildgaard, Massimo Coda, Lorenzo Malagrida, Simone Pafundi e Matteo Ricci".

Due settimane, però, potrebbero far chiaramente migliorare la situazione. Tra l'altro, la Juve Stabia tornerà in campo il 24 novembre, tra le mura amiche del 'Ferraris', ma la sfida non sarà delle più semplici: l'avversario di turno sarà la Juve Stabia, reduce dal prezioso successo su una corazzata come il Palermo.