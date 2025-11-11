TMW L'agente di Mina e lo scontro con Morata: "Yerry è un guerriero, ogni partita un duello"

Nel corso dell'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb l'agente Simone Rondanini ha parlato anche di Yerry Mina, difensore del Cagliari e suo assistito, protagonista di una marcatura decisamente stretta sull'attaccante del Como, Alvaro Morata.

Per quanto riguarda Mina: anche con Morata si è visto che è uno dei marcatori "vecchio stile". Cosa ne pensa di quello che è successo con l'attaccante del Como?

"Yerry è un guerriero da sempre. Ogni partita per lui è un duello e, anche se a volte viene criticato per alcuni atteggiamenti, dà tutto per la sua squadra e pensa solo a vincere. Ho visto la partita: è stato un bel confronto con Morata, un giocatore forte e difficile da marcare. Non trovo corretto soffermarsi solo sugli aspetti negativi".

Pensa che potrebbe ancora valere un grande club o a Cagliari è come a casa? Qualcuno ve lo ha chiesto?

"Se mi chiede un giudizio sul giocatore, penso che Yerry continui ad avere un livello che può valere a un grande club. Ma questo grande club è il Cagliari, dove si è ritrovato, grazie al club, ai tifosi, al presidente e all’allenatore che lo hanno voluto in quel momento. Spero possa raggiungere i traguardi che sta cercando".