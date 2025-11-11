TMW Manchester City e Barcellona su Atta dell'Udinese. E ci sono anche le big italiane

Le big d'Italia e d'Europa su Arthur Atta dell'Udinese. Centrocampista classe 2003, la prossima estate infatti il francese potrebbe fare il salto in una grande d'Europa. Secondo quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com, lo stanno seguendo costantemente il Barcellona e il Manchester City.

Ma in Serie A, osservatori di Napoli e Juventus al seguito, anche Milan e Inter hanno chiesto informazioni. Pozzo e la dirigenza friulana sono concordi nel tenere uno dei migliori gioielli del calcio italiano fino all'estate, poi la sensazione è che il destino possa essere in una big d'Europa.

Nato a Rennes, centrocampista centrale ma all'occorrenza anche esterno di destra, il 22enne si sta dimostrando uno dei migliori per costanza di rendimento nella rosa di mister Runjaic: undici gare su undici in campionato, la maggior parte delle quali giocatore per intero (951' totali raccolti), più una presenza in Coppa Italia. All'attivo anche un gol e due assist.