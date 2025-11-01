Juventus in vantaggio 1-0 a Cremona: dopo i primi 45' decide Kostic, gara poco spettacolare

Termina col minimo scarto il primo tempo di Cremonese-Juventus, gara d'esordio sulla panchina bianconera di Luciano Spalletti. La sfida si mette subito in discesa per la Juve, che passa a condurre dopo neanche due minuti: McKennie imbuca in area per Openda, tacco per Vlahovic che viene però anticipato da un maldestro tocco di Vandeputte, la fera così arriva al solissimo Kostic, il quale fredda Audero sul proprio palo senza possibilità di errore. Piano-partita da cestinare per Nicola, che fa del gioco di rimessa il proprio marchio di fabbrica; la Cremonese infatti fatica a rendersi pericolosa per rispondere al vantaggio Juve, che invece va ad un passo dal bis: Cambiaso vola a destra e invita alla conclusione Locatelli, il cui destro è forte e preciso, così Audero può solo deviare, per sua fortuna sul palo.

La gara si inasprisce dal punto di vista dello scontro fisico e sono diversi i duelli aerei su cui il direttore di gara, Daniele Chiffi, è costretto a interrompere il gioco. Prima del duplice fischio che manda le squadre al riposo di metà partita c'è ancora spazio per una conclusione a lato di Openda, molto attivo ma poco incisivo negli ultimi metri.

