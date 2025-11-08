Juventus-Torino, nervosismo per Conceicao dopo il cambio: Vlahovic lo calma
Nervosismo, nel derby di Torino, per Francisco Conceicao. L’esterno portoghese della Juventus, sostituito dopo l’ora di gioco da Luciano Spalletti insieme a Dusan Vlahovic - dentro David e Zhegrova - è sembrato particolarmente arrabbiato all’uscita dal campo.
Da capire con chi ce l’avesse - probabile solo nervosismo per una partita controllata dai bianconeri ma ancora bloccata sullo zero a zero -, sta di fatto che a tranquillizzarlo ci ha pensato lo stesso Vlahovic.
