Portogallo ai Mondiali, la Juventus omaggia Conceicao: "Congratulazioni Chico"

Con un successo per 9-1 sull'Armenia che non ammette repliche, il Portogallo chiude le qualificazioni ai Mondiali del 2026 con il primo posto nel Gruppo F e stacca così il pass per la rassegna iridata in programma in estate tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un successo netto quello dei lusitani, che ha anche il marchio della Serie A.

Tra i protagonisti della goleada c'è infatti anche Francisco Conceicao. L'esterno offensivo della Juventus, entrato al 56' al posto di un altro 'italiano' ovvero il milanista Leao, ha contribuito alla netta affermazione dei portoghesi siglando il definitivo 9-1 nel corso del secondo minuto di recupero. Soddisfazione dunque doppia per il giocatore, che ha raggiunto un traguardo importante con la sua Nazionale e ha anche segnato.

Una giornata da ricordare per il tesserato bianconero, omaggiato dal suo club con un post su X: "Il Portogallo di Francisco Conceicao giocherà la prossima edizione della #FIFAWorldCup: Congratulazioni, Chico, anche per il gol nel recupero!".