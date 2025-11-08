Juve-Torino, Conceicao nervoso con... un cameraman. Spalletti: "Rugani si è sentito male"

Svelato l’arcano, come prevedibile il nervosismo di Francisco Conceicao nei secondi successivi al cambio non era destinato a Luciano Spalletti. Il portoghese, sostituito nel secondo tempo di Juventus-Torino insieme a Dusan Vlahovic, è apparso particolarmente infastidito in panchina, ed è servito il serbo per calmarlo.

A spiegare quanto accaduto sono stati i colleghi di Dazn, nel post partita. Conceicao, infatti, ce l’aveva con un cameraman che gli “impallava” la visuale del campo. Nessun caso interno allo spogliatoio.

Quanto alle altre sostituzioni, il cambio di Daniele Rugani a metà partita è stato dovuto a ragioni fisiche. In questo caso lo ha spiegato lo stesso Spalletti, in conferenza stampa: “Si è sentito male ed è stato bravo a resistere fino a fine primo tempo".