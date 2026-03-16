Juventus, per Boga un impatto 'alla Kolo Muani': è il miglior acquisto di Comolli per qualità/prezzo?

Da inutilizzato e scaricato dal Nizza, nei bassifondi della Ligue 1, a trascinatore della Juventus al quarto posto. In pochi mesi il mondo di Jeremie Boga sembra si sia capovolto completamente e, dopo i tre gol in fila messi a segno con la maglia bianconera contro Roma, Pisa e Udinese, adesso è pronto a legare il proprio futuro al club torinese.

Un impatto che, per La Gazzetta dello Sport, ricorda quello avuto un anno fa da Randal Kolo Muani, solo che se il riscatto del francese era di circa 50 milioni, per strappare Boga al Nizza ne basteranno soli 4.8, il che lo rende uno dei migliori colpi di Comolli in rapporto tra la qualità e il prezzo speso.

A sorprendere positivamente, inoltre, c'è stata l'attitudine da vero professionista che il calciatore ha manifestato in queste prime settimane trascorse alla Continassa. Poche parole, tanto lavoro e testa bassa per convincere Luciano Spalletti, il quale ha più volte sottolineato quanto abbia apprezzato la dedizione mostrata dal classe 1997. Il resto vien da sé, perché Boga ha sempre saputo dribblare e segnare, ma adesso si sente maturato, consapevole dei limiti di continuità che in passato hanno impedito che la sua carriera decollasse nonostante il talento.