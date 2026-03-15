Boga si sta prendendo la Juventus e la cifra per il riscatto è bassa: la posizione del club

Le scelte tattiche cambiano la partita e, forse, anche il futuro di qualche singolo. La Juventus batte un altro colpo e lo fa ancora con Jeremie Boga protagonista, arrivato al terzo gol consecutivo, segnale che il momento dell’ivoriano non può più essere considerato casuale. L’esperimento iniziale con Kenan Yildiz centravanti dura poco più di mezz’ora e convince solo in parte, tanto che Luciano Spalletti decide presto di rivedere l’assetto offensivo. Da quel momento la gara cambia volto: Boga, utilizzato da falso nove, trova il gol da pochi passi su iniziativa dello stesso Yildiz e sfiora anche la doppietta prima dell’intervallo, fermato soltanto dall’intervento di Okoye.

La Juventus conferma così la propria capacità di adattarsi alle situazioni, alternando interpreti e soluzioni. Nelle ultime settimane l’ingresso di Boga al posto di Jonathan David aveva già dato risposte importanti, mentre stavolta l’assetto iniziale ha costretto gli avversari a prendere misure diverse, prima della svolta arrivata con il cambio di posizione.

Il rendimento dell’ex Nizza apre inevitabilmente anche una riflessione sul suo futuro. La cifra per il riscatto è fissata a 4,8 milioni di euro, dopo l’arrivo in prestito gratuito negli ultimi giorni del mercato invernale, operazione resa possibile anche dalla necessità del club francese di cedere il giocatore dopo le tensioni con i tifosi. Come scrive il Corriere dello Sport, la Juventus dovrà decidere a giugno se puntare su di lui, valutando anche le condizioni di Vlahovic e le gerarchie offensive.

Intanto Boga si gode il momento: “Non ho mai segnato tre gol di fila. Spalletti mi parla molto in allenamento, mi chiede di fare di più e tutta la squadra mi aiuta. Da quando sono arrivato mi hanno accolto benissimo. Ora sono più maturo, ho imparato tanto dopo Atalanta e Nizza. Yildiz ha grande qualità, è bello giocare con lui, abbiamo caratteristiche simili e lo guardo spesso perché questo tipo di giocate mi fa amare il calcio”.