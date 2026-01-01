Juventus, per Raphael Guerreiro la prima rivale è il Benfica. Besiktas alla finestra

Raphael Guerreiro saluterà il Bayern Monaco al termine della stagione. Il club bavarese ha confermato ufficialmente che il contratto del terzino portoghese non verrà rinnovato: il 32enne si libererà a parametro zero, diventando uno dei nomi più appetibili del mercato estivo. Lo riporta SportBILD, secondo cui tre club si sono già portati in posizione: Juventus, Benfica e Besiktas.

Freund conferma: "Non è stato facile"

A fare chiarezza sulla situazione è stato il direttore sportivo del Bayern Christoph Freund, che prima della partita contro il Friburgo ha chiuso definitivamente il capitolo: "Non è stato facile, perché è un ragazzo fantastico, ha fatto molte buone partite ed è molto versatile, una grande sua qualità. Abbiamo sempre detto che quando prendiamo una decisione la comunichiamo ai diretti interessati, e così abbiamo fatto".

Dietro la scelta del Bayern pesano due fattori: lo stipendio di Guerreiro, stimato intorno ai 6 milioni di euro annui, e la progressiva riduzione del suo spazio sotto la gestione di Vincent Kompany.

Juventus e Benfica le più calde, Besiktas alla finestra

Secondo SportBILD, le pretendenti più concrete sono la Juventus e il Benfica. Il quotidiano turco Hurriyet segnala nel frattempo anche l'interesse del Besiktas, pronto a impegnarsi seriamente per portare il portoghese in Turchia.

Un approdo al Benfica avrebbe un sapore particolare: Guerreiro, pur essendo un pilastro della Nazionale portoghese con 65 presenze internazionali, non ha mai giocato nel suo Paese. Nato in Francia, nel 2016 si trasferì al Borussia Dortmund, dove Thomas Tuchel (oggi commissario tecnico dell'Inghilterra) lo plasmò definitivamente come terzino sinistro con spiccata vocazione offensiva. Fu sempre Tuchel a portarlo successivamente al Bayern Monaco.