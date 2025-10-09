TMW
Juventus, Platini consiglia Tudor su Yildiz: "Perché il numero 10 gioca largo?"
Presente al Festival dello Sport organizzato a Trento, l'ex fuoriclasse della Juventus (ed ex Presidente della UEFA) Michel Platini ha parlato dall'Auditorium Santa Chiara. Fra le sue parole, anche un suggerimento indiretto sul 10 di oggi, Kenan Yildiz.
Del Piero dopo Platini è il simbolo della Juventus?
"Sì, lui è stato un grande giocatore, una immagine della Juventus".
Dybala ti adora.
"Lo ringrazio molto, me lo hanno detto".
Pogba ha avuto la 10.
"Una bella tecnica, ma è un centrocampista, non un 10".
Su Yildiz?
"Nessuno mette il numero 10 al centro, ma sulle fasce. Dovete chiedere agli allenatori il perché, non a me".
Editoriale di Marco Conterio Non era la prima scelta dell'Inter ma si sta dimostrando una grande scelta. Christian Chivu è già al centro del futuro dell'Inter e Ausilio sta già lavorando alla rivoluzione giovane della rosa
