Juventus, protagonista anche con le Nazionali: in gol Vlahovic e David

Oggi alle 06:45Serie A
di Camillo Demichelis

La Juventus si gode oggi l’ultimo giorno di riposo concesso da Igor Tudor, prima della ripresa degli allenamenti prevista per lunedì al JTC. La squadra si radunerà in vista della grande sfida contro l’Inter, un appuntamento sempre speciale che arriverà subito dopo la sosta per le nazionali. Il tecnico croato dovrà ancora fare a meno di molti giocatori impegnati con le rispettive selezioni, il che renderà la preparazione meno completa almeno fino al rientro degli ultimi convocati. In questo scenario, però, spicca la scelta di Edon Zhegrova, che ha deciso di non fermarsi nemmeno durante la pausa. L’esterno kosovaro ha continuato ad allenarsi con costanza alla Continassa per farsi trovare pronto e utile alla causa bianconera. La sua determinazione ha colpito lo staff, che lo ha visto lavorare con intensità e dedizione. L’obiettivo del giocatore è chiaro: essere già a disposizione per uno spezzone di partita nella sfida contro i nerazzurri.

David e Cambiaso brillano in nazionale.
Molti elementi della Juventus sono impegnati in nazionale e i loro impegni stanno suscitando interesse. Tra questi ci sono Jonathan David, Andrea Cambiaso e Manuel Locatelli. L’attaccante canadese si è messo in luce andando a segno nella sfida contro la Romania, confermando il suo buon momento di forma e la sua importanza anche per il club bianconero. Cambiaso, dal canto suo, ha disputato un’ottima prestazione con la maglia azzurra nella gara contro l’Estonia: il terzino juventino ha servito l’assist decisivo per la rete di Retegui, guadagnandosi consensi e applausi. Locatelli, invece, ha trovato spazio solo nel finale di gara, senza però riuscire a lasciare particolari tracce sulla partita. Al rientro in campionato, però, Tudor non potrà contare su Cambiaso: il giocatore, infatti, dovrà scontare la seconda giornata di squalifica rimediata in precedenza. Per sostituirlo, il tecnico avrà a disposizione diverse opzioni. In corsa ci sono Kostic, che garantisce spinta e cross, Joao Mario, che ha lavorato intensamente durante la sosta, e McKennie, rimasto anch’egli a Torino pronto a sfruttare ogni occasione. Sarà quindi una scelta tattica importante in vista di un match che potrebbe incidere molto sulla corsa in classifica. Ma le buone notizie dalle nazionali arrivano anche da Dusan Vlahovic. DV9 ha segnato il gol decisivo che ha permesso alla sua Serbia di battere la Lettonia. L’attaccante bianconero ha lasciato partire un gran tiro che si è insaccato nell’angolino basso alla destra del portiere. Dunque, il numero 9 della Juventus ha firmato una rete splendida, confermando come le punte bianconere stiano vivendo davvero un momento di forma straordinario.

Infermeria vuota.
Alla ripresa dopo la pausa, la Juventus potrà finalmente sorridere anche per la situazione dell’infermeria, che si presenterà praticamente vuota. Negli ultimi giorni, infatti, Perin, Juan Cabal e Fabio Miretti hanno lavorato regolarmente in gruppo, mostrando segnali incoraggianti. Tutti e tre sono dunque pronti per essere considerati a disposizione, anche se sarà Tudor a decidere se inserirli subito nella lista dei convocati contro l’Inter. La sensazione, però, è che ci saranno. Miretti ha ormai smaltito del tutto il fastidio muscolare accusato lo scorso 13 agosto e scalpita per rientrare. Perin, operato alla mano a giugno, ha concluso con successo il percorso di riabilitazione e sarà in panchina come alternativa preziosa a Di Gregorio che è il titolare fisso. Cabal, invece, ha completato il lungo percorso di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fermo per mesi. Per lui il rientro sarà gestito con attenzione, per evitare rischi dopo una così lunga inattività. In ogni caso, il ritorno di tre pedine importanti amplia le rotazioni e regala nuove soluzioni al tecnico croato, che potrà affrontare la sfida contro l’Inter con maggiore profondità e alternative valide in ogni reparto.

